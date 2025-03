Il ragazzo, un esterno destro, ha fatto tutta la trafila del settore giovanile della Narnese. Salvatore Cancianiello, nato nel 2009, è un bravo giovanotto, grandi capacità, ed è entrato nel mirino dell’Arezzo che, come noto, se la gioca in serie C. Ancora c’è qualcosa da fare per regolarizzare ma la possibilità che possa vestire la maglia granata sono davvero tantissime.

Tutto merito della serietà della Narnese ma anche della capacità di scouting di Fausto Fabrizi, una figura a metà tra allenatore e scopritore di talenti, che era andato sino a Viterbo per convincere la famiglia a portare il ragazzo a Narni. Ora per Salvatore si potrebbe aprire a breve il mondo del professionismo.

Va anche ricordato che Fausto Fabrizi, nel frattempo, è passato al Campitello, lasciando a Narni, amici e ricordi.