Il ministero dell’interno ha riservato al comune di Terni la somma di 28 mila euro in ragione della firma del protocollo “Patto per Terni sicura”, avvenuta a febbraio 2025.
Lo rende noto la prefettura di Terni.
“Il contributo – si legge in una nota della prefettura – sarà destinato a interventi di rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo da parte della Polizia Locale presso alcuni plessi scolastici. L’attività svolta avverrà tramite la predisposizione di pattuglie dedicate, che potenzieranno le specifiche attività anche tramite strumentazione di tipo alcooltest o drogatest, in orario antimeridiano, alternando e/o integrando il servizio con attività di “osservazione” da parte di personale non in divisa”.
L’iniziativa si inserisce nel quadro del decreto interministeriale 29 dicembre 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per il triennio 2024/2026, che ha definito i criteri di ripartizione del “Fondo per la sicurezza urbana”.
Firmato in Prefettura il patto per “Terni città sicura”
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