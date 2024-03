Il racconto “La patente” di Marzia Keller, umbra, si è aggiudicato il primo premio della categoria adulti del concorso di scrittura narrativa Mimosa, promosso dal Comune di Narni, assessorati alla cultura e alle pari opportunità e dall’associazione Minerva in occasione dell’OttoMarzo 2024.

Seconda classificata Martina dei Cas del Trentino Alto Adige.

Per la categoria riservata alle scuole medie superiori primo premio a Ludovica Trippa, secondo a Giulia Biancafarina, per la categoria scuole medie inferiori prime classificate Giulia Bonanni e Penelope Travaglini, al secondo posto Bianca Maria Giombolini.

Menzione Speciale per la categoria adulti a Maria Giulia Cotini.

La manifestazione si è aperta con il ricordo di Marzia Ubaldi, attrice e doppiatrice, anima e voce del Premio Mimosa. Mentre sullo schermo scorrevano le foto con animazione e video di Roberto Rapaccini sulla musica di Emanuele Stracchi “Elogio di un’assenza”, è stata consegnata una targa ricordo da parte della città e dell’associazione Minerva, alla figlia Emanuela Moschin e alle nipoti Camilla e Carlotta (https://youtu.be/UgUBV5y-m6I?si=aEHvgI0gPFXKASy5).

Il premio Minerva è stato consegnato a Elisa Carlaccini, narnese doc, che ha anteposto l’amore per gli altri, i più minacciati da guerre e violenze, i cui diritti sono calpestati quotidianamente, alla realizzazione di una “normalità” confortevole e rassicurante.

Elisa vive e lavora come funzionaria internazionale dell’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati UNHCR- attualmente a capo dell’ufficio nord occidentale dell’UNHCR in Colombia.

Il premio ad Elisa è stato conferito durante il collegamento dalla Colombia, dove si torva anche la vice sindaca di Narni Alessia Quondam, attualmente in missione di pace nell’ambito della storica collaborazione con la Comunità di Pace di San Josè de Apartadò, con Carla Mariani, Anna Laura Bobbi e Gianni Giombolini.