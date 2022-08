Sono in pieno svolgimento fino al 3 settembre ad Acquasparta, per la seconda edizione, il corso internazionale di Opera, Lied e Oratorio in lingua tedesca e il laboratorio lirico su La Cenerentola di Rossini, organizzati dall’associazione Bel Canto di Foggia.

L’evento si svolge nella suggestiva cornice di Palazzo Cesi, con il patrocinio dei Comuni di Acquasparta, Massa Martana, Todi, Bevagna e Firenze che ospiteranno le repliche degli eventi a Palazzo Cesi.

Il corso annovera anche la presenza di sette artisti dell’Ecuador, grazie al contributo del ministero ecuadoregno alla cultura che ha finanziato e patrocinato l’iniziativa.

Gli artisti selezionati sono provenienti da tutto il mondo e parteciperanno alle lezioni tenute dai maestri: Maria Gabriella Cianci, soprano/pianista per lo stile applicato e l’interpretazione; Federico Bardazzi, per lettura della partitura e direzione d’orchestra; Onofrio Gallina, Maestro preparatore al pianoforte; Golat Ludek, Regia e interpretazione scenica; Oleksandra Danylchenko e Debora Tempestini, Maestri collaboratori al pianoforte; Roy Espinoza, Assistente M° Cianci; Maria Nelide Longo, dizione e fonetica.

Il 28 agosto si terrà la prima recita de ‘La Cenerentola’ di Rossini al teatro Consortium di Massa Martana alle ore 21, Maestro concertatore Debora Tempestini.

Il 29 agosto concerto dell’Ensemble vocale del corso Internazionale, nel Duomo di Todi “La vocalità Bachiana” ore 20, con la partecipazione straordinaria del soprano M. G. Cianci, all’organo Debora Tempestini.

Il 30 agosto replica de ‘La Cenerentola di Rossini’ al Teatro Torti di Bevagna ore 19, Ensemble Operastudio Puglia, Direttore d’orchestra Federico Bardazzi, regia Golat Ludek.

Il 31 agosto concerto dedicato al Lied tedesco a Palazzo Cesi di Acquasparta, al pianoforte Oleksandra Danylchenko, Debora Tempestini.

Il 1° settembre replica de La Cenerentola di Rossini in Piazza Duomo a Firenze ore 21, Ensemble Operastudio Puglia, Direttore d’orchestra Federico Bardazzi, regia Golat Ludek.

Il 2 settembre concerto Opera-Lied nell’Auditorium Folco Portinari di Firenze ore 21. Chiusura il 3 settembre con il concerto dell’Ensemble vocale del corso Internazionale nella Sala Capitolare della Chiesa di Santa Felicita di Firenze ore 21, con la partecipazione straordinaria del soprano M. G. Cianci, all’organo Debora Tempestini.