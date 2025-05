Il Circuito di Cammini Aperti fa tappa ad Arrone. Sabato 10 maggio, infatti, il percorso che unisce cinque regioni toccherà anche il paese della Valnerina ternana con “Il borgo di Arrone e il suo monte, vie e cammini di San Francesco”.

L’esperienza è promossa dalla Regione Umbria in collaborazione con l’associazione Via di Francesco in Umbria, il Comune di Arrone e la Visit Ferentillo, è finanziata con il Fondo Sviluppo e Coesione, del Ministero della cultura.

Le Regioni coinvolte nel 2025 sono Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria, nuovamente in veste di capofila.

Le escursioni si svolgono lungo le Vie e i Cammini di San Francesco, le Vie e Cammini Lauretani e il Cammino di San Benedetto, percorsi tra i più suggestivi e significativi d’Italia.

La scelta è stata fatta anche in relazione ad un avvenimento straordinario come il Giubileo e un importante anniversario francescano quale l’ottavo centenario del Cantico delle Creature, nonché nell’attesa di quello della morte del Santo nel 2026.