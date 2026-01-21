Il 19 gennaio è morto a Tortona, dove risiedeva Pierino Cucchi. Ai più giovani, forse, questo nome non dirà nulla ma Cucchi è stato tra gli artefici della prima promozione in serie A della Ternana al termine della stagione 71/72. Cucchi contribuì con 8 reti in 30 gare giocate. Per l’attaccante milanese si trattava della quarta promozione nella massima serie dopo quelle ottenute con le maglie del Varese (2) e della Lazio.

Non seguì i rossoverdi in serie A perché a fine stagione fu ceduto all’Arezzo, ancora in serie B, dove, praticamente, concluse la carriera da calciatore di livello.

Come allenatore non ebbe grande fortuna. Ma, con il Catania, vinse il campionato di serie C2, Girone C.

Stessa promozione dalla C2 alla C1 Cucchi l’aveva ottenuta a Giarre (1987/1988) , a Ischia (1990-1991) e a Castellamare di Stabia (1992-1993).

Cucchi aveva 86 anni.