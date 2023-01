Il 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti accoglie tra le sue fila il Maresciallo Ordinario Lucrezia Pisanu, primo pilota di elicottero donna proveniente dai ruoli normali dell’Arma dei Carabinieri. Il giovane Maresciallo, trentenne originaria di Oristano, dopo aver superato con successo il 5° Corso triennale presso la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze e aver maturato esperienza nell’Arma territoriale in Campania e in Sardegna, nel settembre 2022 si è brevettata pilota militare di elicottero presso il 72° Stormo dell’Aeronautica Militare di Frosinone. Il Maresciallo Pisanu, accolta dal Comandante del 16° Nucleo Elicotteri, Tenente Marco Rotondi, sarà impiegata su elicottero “OH500” per concorrere alle molteplici attività istituzionali del Reparto.