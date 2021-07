Sono 5 gli arbitri che sono stati promossi dalla CanC alla Can di serie A e B. Sono : Colombo, Cosso, Marcenaro, Miele e Zufferli. Con loro in campo la Ternana, nella scorsa stagione , ha sempre vinto, in casa e in trasferta.

L’AIA, ha voluto anche ricordare l’arbitro Daniele De Santis che è stato assassinato a Lecce la sera del 21 settembre 2020, insieme alla fidanzata. A De Santis è stata riconosciuta la promozione, onorifica, alla Can A e B. “Per lui – è stato detto – sarebbe stata la stagione del salto di qualità, atteso il fatto che avrebbe arbitrato per il quinto anno in serie C e che avrebbe sicuramente concorso con i migliori della categoria per la promozione alla Can”.

L’arbitro di calcio Daniele De Santis assassinato questa sera a Lecce. 3 le gare della Ternana dirette la scorsa stagione

I 5 ARBITRI CHE LA TERNANA RITROVERA’ IN SERIE B. PER I ROSSOVERDI SOLO VITTORIE

Andrea Colombo della sezione di Como ha diretto la Ternana in campionato 2 volte nell’ultima stagione:

il 25 ottobre 2020, Ternana-Foggia 2-0

il 3 aprile , Ternana-Avellino 4-1, con la matematica promozione in serie B della Ternana.

Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.

Ha diretto una sola volta la Ternana, il 17 marzo, Teramo-Ternana 2-4

Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

Anche lui ha diretto una sola volta la Ternana, il 21 ottobre 2020 a Lentini, Catania-Ternana 1-3

Gianpiero Miele della sezione di Nola

Ha diretto la Ternana 2 volte nel corso della passata stagione

il 15 novembre 2020 a Bari, Bari-Ternana 1-3

il 14 marzo a Potenza, Potenza-Ternana 0-2

Luca Zufferli della sezione di Udine

Ha diretto 2 volte la Ternana

il 17 ottobre 2020 , Ternana-Potenza 3-0

il 13 marzo, Ternana-Bari 2-1