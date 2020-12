Via libera da parte della Commissione Bilancio della camera dei deputati allo stanziamento di un fondo di 160 milioni di euro per le aree terremotate di Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo.

A darne notizia è il Presidente della Commissione, Fabio Melilli.

“Mi ero impegnato con tante imprese e la mia soddisfazione oggi è per loro – ha commentato l’on.Melilli. In particolare – spiega Melilli – si stabilisce che, con apposita delibera del CIPE, questi 160 milioni di euro finanzieranno uno specifico contratto istituzionale di sviluppo che finanzierà interventi per le imprese e gli enti locali. L’altro aspetto rilevante è l’ulteriore misura che continua a guardare al futuro delle aree colpite dal terremoto incentivando studenti e ricercatori. La legge di Bilancio – conclude Melilli – prevede inoltre la costituzione di un fondo iniziale di 135 milioni di euro nel triennio a favore delle industrie delle aree svantaggiate che erano prima ricomprese nella ex cassa del Mezzogiorno”.

Il Presidente Melilli ha voluto ringraziare la disponibilità del Governo ed in particolare l’attenzione del ministro dell’economia Roberto Gualtieri e la grande sensibilità dimostrata dal ministro della coesione Giuseppe Provenzano e inoltre le forze di opposizione che hanno condiviso l’iniziativa.”