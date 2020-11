La povera Bianca Guaccero è finita nel tritacarne delle polemiche che di sovente investono la Rai. Ha fatto scandalo infatti la Tutor Emily Angelillo che con una serie di piccoli consigli peccaminosi spiegava alle donne come fare la spesa al supermercato assumendo però atteggiamenti sexy, la postura per il carrello , come piegarsi per i prodotti negli scaffali più bassi, come tenere le gambe. Non credo fossero consigli tanto presi sul serio e comunque non era la prima volta che la Angelillo dispensava questi suggerimenti. Martedì però se ne sono accorti ed è scoppiata la polemica. Fosse andata in onda su una Tv privata non sarebbe successo niente ma essendo andata in onda sulla Tv pubblica le prese di posizione si sono moltiplicate. Per giunta questi consigli sexy sono stati trasmessi alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sempre inopportuni ma nella circostanza ancora di più. L’amministratore delegato della Rai, , Fabrizio Salini, ha sospeso il programma, ha parlato di “episodio gravissimo che non ha nulla a che veder con lo spirito del servizio pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Ovviamente – ha aggiunto – ho avviato una istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni per il futuro di questo programma”. Dunque rischia anche di essere cancellato definitivamente. E sinceramente non se ne sentirà la mancanza per quanto era inguardabile (anche senza la tutor sexy).

La puntata incriminata del programma è stata cancellata pure dalla piattaforma RaiPlay.

E la Guaccero?

“Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede… soprattutto nella difesa della categoria che rappresento.. la donna… ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto… cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo… ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto”.

Ha risposto così su Instagram la Guaccero.

“Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra – ha scritto ancora – sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e allegro nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica che stiamo vivendo. Il tutorial in questione, doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che

stavolta ci sono venuti male. Perciò mi scuso io a nome di tutta la mia squadra, con tutte quelle persone che si sono sentite colpite da questo triste siparietto. Come sempre ho fatto nella mia vita, mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più”.

“Detto Fatto” andava in onda tutti giorni dal lunedì al venerdì su Rai2 alle 14,55, per circa 100 minuti, con ascolti molto bassi. La puntata incriminata è stata vista da 539.000 spettatori (share 4,20%). Dunque potrebbe essere chiuso anche per mancanza di ascolti.

Per quanto riguarda la serata di martedì netta vittoria del commissario Montalbano. Poco appeal per la Lazio mentre “Il collegio” conferma il suo pubblico di affezionati giovanissimi.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI MARTEDI’ SERA 24 NOVEMBRE

1) L’eredità, Rai1: 5.317.000 spettatori (share 23,74%)

2) I soliti ignoti, Rai1: 5.026.000 spettatori (share 17,79%)

3) Il commissario Montalbano, Amore, Rai1: 4.542.000 spettatori (share 18,35%)

4) Striscina la notizina, Canale5: 4.080.000 spettatori (share 14,97%)

5) Caduta libera, Canale5: 3.710.000 spettatori (share 16,96%)

6) Lazio-Zenith San Pietroburgo, Canale5: 2.540.000 spettatori (share 9,24%)

7) Il collegio, Rai2: 2.492.000 spettatori (share 11,22%)

8) Otto e Mezzo, La7: 2.341.000 spettatori (share 8,30%)

9) Le iene, Italia1: 1.832.000 spettatori (share 9,90%)

10) Un posto al sole, Rai3: 1.832.000 spettatori (share 6,49%)