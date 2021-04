Prima delle sei puntate di “Buongiorno mamma”, ieri sera su Canale5. Prodotto targato Lux Vide reduce dai fasti leonardiani. Qui la storia racconta di una giovane mamma di 4 figli che un giorno è colpita da una vasta emorragia cerebrale. Da allora sono passati 7 anni e Anna Della Rosa (Maria Chiara Giannetta) giace in un coma profondo. Speranze che possa riaprire gli occhi ridottissime, se non nulle. Nonostante ciò, Guido Borghi, suo marito (Raoul Bova) non intende affidarla a una clinica, la tiene con se in casa, insieme ai suoi figli. Le infermiere si alternano fin quando ne arriva una, Agata (Beatrice Arnera), che non per caso bussa a quella porta. Ritiene Anna responsabile in qualche modo della sparizione di sua madre Maurizia (Stella Egitto). In continui flashback scopriamo cosa è accaduto prima che Anna fosse colpita dall’emorragia. Per esempio scopriamo che le due donne si conoscevano eccome, erano amiche e dividevano un appartamento. Inoltre Maurizia era fidanzata con Guido. Un triangolo amoroso con esito sovvertito. Tutto questo in mezzo a dinamiche famigliari dell’oggi un po’ complicate. Non è facile infatti per Guido governare i rapporti con i figli, soprattutto con il maschio più grande e ribelle, Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli, già visto in Vivi e lascia vivere).

Nel cast anche Serena Autieri, Erasmo Genzini e Domenico Diele (vice questore Colaprico) che indaga ancora sulla scomparsa avvenuta 15 anni prima di Maurizia. Sulla presenza di Diele è stato sollevato qualche dubbio. L’attore, infatti, è stato condannato a scontare una pena di 5 anni e 10 mesi per omicidio stradale. Nel 2017 investì e uccise una donna su uno scooter. Era risultato positivo a oppiacei e cannabinoidi ed era sprovvisto di patente di guida in quanto gli era stata ritirata. Interpellata in proposito la produzione ha risposto: “In merito ad alcune richieste pervenute da organi di stampa, Lux Vide precisa che Domenico Diele è stato scritturato come attore da persona libera e non ancora condannato definitivamente a scontare la pena. La Costituzione Italiana sancisce il principio di non colpevolezza fino a definitiva sentenza di condanna, intervenuta in un momento successivo alle riprese della serie. Domenico Diele, inoltre, è un bravo attore ed è stato scelto perché ritenuto idoneo ad interpretare il ruolo. In ogni caso Lux Vide crede nel valore riabilitativo della pena previsto anch’esso dalla Costituzione italiana (art. 27, co. 3).”

Raoul Bova, smesso il ruolo di sex symbol, appare con i capelli grigi e fa una certa impressione. Ben calato nel ruolo di padre tenace e apprensivo e sempre super innamorato della sua “bella addormentata”. Il drama famigliare è condito da venature mistery dovute alla sparizione di Maurizia. Non sappiamo se è viva o se è morta, se è sparita di sua iniziativa o l’hanno costretta a fuggire. Tipico prodotto Lux Vide. La regia è di Giulio Manfredonia che, sempre per Lux Vide, ha firmato “Sotto copertura – La cattura di Zagaria”, le cui repliche sono in onda su Rai1 il sabato sera.

Direttore della fotografia è un tecnico di Terni, Alessandro Signori che con Lux Vide, ha lavorato anche in una grande produzione internazionale come “I Medici”.

Quanto ai programmi più visti di martedì sera a prevalere è stata l’ultima puntata di “Canzone segreta” ma con appena 3 milioni di spettatori.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI MARTEDI’ 20 APRILE

1) I soliti ignoti, Rai1: 4.940.000 spettatori (share 18,40%)

2) L’eredità, Rai1: 4.583.000 spettatori (share 23,37%)

3) Striscia la notizia, Canale5: 4.413.000 spettatori (share 16,40%)

4) Avanti un altro! , Canale5: 3.600.000 spettatori (share 19,21%)

5) Canzone segreta, Rai1: 3.029.000 spettatori (share 13,50%)

6) Uomini e donne, Canale5: 2.770.000 spettatori (share 21,73%)

7) Beautiful, Canale5: 2.549.000 spettatori (share 16,11%)

8) Il giorno più bello del mondo, Canale5: 2.499.000 spettatori (share 11,50%)

9) Una vita, Canale5: 2.469.000 spettatori (share 16,49%)

10) Amici, Canale5: 2.247.000 spettatori (share 20,9%)