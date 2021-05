Non vi erano dubbi che la serie Tv “Un passo dal cielo” che ha chiuso con un ottimo 25% di share sarebbe stata riconfermata.

L’annuncio, di sfuggita, lo ha dato Luca Bernabei , amministratore delegato della Lux Vide (produttrice della serie dolomitica) che ha rilasciato dichiarazioni al “Sole 24 ore” soprattutto sul fatto che la LUX è in vendita e che per acquistarla sono in lista d’attesa la britannica “Fremantle” e l’americana “Sony Pictures” che, di recente, ha acquisito i diritti internazionali di distribuzione di “DOC” e ha coprodotto con LUX “Leonardo”.

Bernabei nell’intervista ha detto: ” Ci è stata appena riconfermata dalla Rai la settima stagione di Un passo dal cielo. Questo vuol dire che Lux ha con Rai 5 serie in uscita (si uniscono Che dio ci aiuti 7; la 13^ stagione di Don Matteo; Blanca; Doc2).

Dunque rivedremo, molto probabilmente nell’inverno-primavera del 2023, Daniele Liotti a cavallo sui monti intorno a San Candido. Ritroveremo anche Enrico Ianniello il commissario di polizia, suo storico amico e Gianmarco Pozzoli (il balbuziente Huber).

Così come rivedremo la “mamma immobile” Maria Chiara Giannetta, che ritroveremo anche nel ruolo di capitano dei carabinieri in Don Matteo 13, protagonista della nuova fiction di Rai1 “Blanca”, sempre prodotta dalla LUX Vide. Sono 6 puntate da 100 minuti. La fiction è ispirata ai romanzi della scrittrice Patrizia Rinaldi. Blanca Occhiuzzi è Sovrintendente della Polizia è un’ipovedente dai sensi molto spiccati, specialista in intercettazioni.

Si tratta dunque di una crime story. Nel cast, oltre Maria Chiara Giannetta , troveremo anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Riprese in corso a Genova e in altre località della Liguria.

Per quanto riguarda gli ascolti di venerdì va sottolineato che è stato veramente basso l’interesse per gli azzurri impegnati in un test amichevole di scarsissima rilevanza contro il San Marino. Tra l’altro per mandare questo “imperdibile” appuntamento con la Nazionale Rai1 ha cancellato anche il fortino de “I soliti ignoti”. Il risultato è stato che “Striscia” è risultato essere il programma piu’ visto della intera giornata.

Comunque, gli azzurri hanno vinto la serata contro la famigeratissima soap opera “Il segreto”, giunta giustamente a estinzione, senza alcun rimpianto.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI VENERDI’ 28 MAGGIO

1) Striscia la notizia, Canale5: 4.038.000 spettatori (share 17,68%)

2) L’eredità, Rai1: 3.949.000 spettatori (share 25,39%)

3) Italia-San Marino, Rai1: 2.995.000 spettatori (share 13,10%)

4) Uomini e donne, Canale5: 2.708.000 spettatori (share 22,34%)

5) Beautiful, Canale5: 2.575.000 spettatori (share 17,69%)

6) Una vita, Canale5: 2.505.000 spettatori (share 17,70%)

7) Caduta Libera, Canale5: 2.406.000 spettatori (share 15,92%)

8) Giro all’arrivo, Rai2: 2.106.000 spettatori (share 19,60%)

9) Il Paradiso delle signore, Rai1: 1.986.000 spettatori (share 18,23%)

10) Il segreto, Canale5: 1.928.000 spettatori (share 11,60%)