Se Barbara D’Urso può contare sull’appoggio incondizionato del Presidente del Lazio ed ex segretario del PD Nicola Zingaretti deve però incassare il durissimo attacco del manager delle star Tv Lucio Presta. E, in proposito, va detto che sarà proprio una star di Presta, Paolo Bonolis, a prendere il posto della D’Urso la domenica sera con “Avanti un altro anche di sera”.

La quale D’Urso non depone l’ascia di guerra e rilancia. Ieri è stato tutto un twittare gioioso: “Che gioia sapere di aver portato l’informazione e la politica in prima serata su Canale5 e scoprire di aver avuto in regalo da voi picchi di OLTRE TRE MILIONI E MEZZO di spettatori e del 22% di share con 9 MILIONI E MEZZO di contatti!!” E poi ancora. “Grazie alla Ministra Carfagna ma anche a tutti i leader politici, ai professori, ai giornalisti che sono intervenuti in questa stagione!! E GRAZIE GRAZIE GRAZIE a tutti voi per esserci sempre!” E ancora. “Col serale ci rivediamo in autunno! Vi ricordo che da Pasqua Domenica Live si ALLUNGA con 4 ore di diretta! Tanta informazione e sorrisi per rallegrare le vostre domeniche! Grazie!” E, infine, la minaccia: “CI SONO E CI SARÒ SEMPRE”.

Un solo tweet quello di Lucio Presta ma artiglieria pesante: “Con la chiusura di L.N.È.L.D. (Live-Non è la D’Urso, ndr) Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash ( sotto testata giornalistica)che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L (Domenica Live, ndr) e P.5 (Pomeriggio Cinque, ndr). Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene.”

A proposito di Trash, ieri sera a L’isola dei famosi.

Quanto agli ascolti di domenica sera a prevalere, come era prevedibile , è stata la partita della Nazionale.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI DOMENICA 28 MARZO

1) Bulgaria-Italia, Rai1: 6.394.000 spettatori (share 23,68%)

2) L’eredità Weekend, Rai1: 4.021.000 spettatori (share 19,06%)

3) Linea Verde, Rai1: 3.775.000 spettatori (share 24,58%)

4) Domenica In, Rai1: 3.557.000 spettatori (share 19,70%)

5) Paperissima Sprint, Canale5: 3.487.000 spettatori (share 13,66%)

6) Che Tempo Che Fa, Rai3: 2.988.000 spettatori (share 10,99%)

7) Avanti un altro Weekend, Canale5: 2.973.000 spettatori (share 14,41%)

8) L’Arca di Noè, Canale5: 2.806.000 spettatori (share 14,70%)

9) Beautiful, Canale5: 2.401.000 spettatori (share 12,98%)

10) Live-Non è la D’Urso, Canale5: 2.353.000 spettatori (share 13,71%)