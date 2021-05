La fiction con Daniele Liotti, “Un passo dal cielo”, vince per il 5° giovedì consecutivo, la sfida in Tv del giovedì sera.

Siamo alla 6^ stagione e, come si ricorderà, nelle prime 3 stagioni il comandante della forestale è stato Terence Hill (Pietro Thiene), partito improvvisamente per il Nepal. Dalla 4^ stagione il posto di Terence Hill è stato preso da Daniele Liotti che interpreta Francesco Neri. Quest’anno giacché sarebbe stato complicato far convivere un carabiniere forestale (la forestale nel frattempo è passata a far parte dell’Arma) all’interno di un commissariato di polizia, Liotti-Francesco si è dimesso. In realtà voleva trasferirsi in Slovenia poi ci ha ripensato ed ha accettato il ruolo di consulente che gli ha offerto il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello). La coppia Liotti-Ianniello risolve tutti i casi di cronaca nera che si verificano fra le montagne delle Dolomiti bellunesi. La regia ci regala scenari mozzafiato, incomparabili, la montagna è un altro protagonista essenziale della storia. Nella puntata in onda giovedì Giusy Buscemi (Manuela Nappi) è diventata poliziotta e presterà servizio presso il commissariato diretto dal fratello che, onde fugare dubbi su eventuali corsie preferenziali, la tratta peggio degli altri. Alla Buscemi che è già bella di suo, la divisa dona.

La produzione Lux vide, così come già accaduto per Don Matteo, ha cambiato strategia, anziché programmare due episodi a serata, brevi, ne manda in onda uno solo , lungo, diviso in due parti. “Un passo dal cielo” ne prevede 8, quindi ci saranno ancora altri 3 giovedì da passare tra le cime delle Dolomiti.

La fiction ha vinto facilmente la serata contro “L’isola dei famosi”, ancora sotto i 3 milioni. La produzione sta provando di tutto per risollevare le sorti del reality, con i naufraghi in Honduras. Giovedì è stata tentata la carta Ignazio Moser, il riciclo dei personaggi è continuo. Collegata c’era la sua fidanzata Cecilia Rodriguez che ha dovuto assistere al suo bacio in apnea con Francesca Lodo, sperando in reazioni incontrollate di gelosia (che la Rodriguez ha celato più che bene).

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI GIOVEDI’ 29 APRILE

1) I soliti ignoti, Rai1: 5.063.000 spettatori (share 19,06%)

2) Un passo dal cielo 6 – I guardiani – La domesticazione dell’uomo, Rai1: 4.747.000 spettatori (share 20,18%)

3) L’eredità, Rai1: 4.439.000 spettatori (share 23,28%)

4) Striscia la notizia, Canale5: 4.088.000 spettatori (share 15,31%)

5) Avanti un altro! , Canale5: 3.621.000 spettatori (share 19,64%)

6) L’isola dei famosi, Canale5: 2.871.000 spettatori (share 16,47%)

7) Uomini e donne, Canale5: 2.700.000 spettatori (share 21,10%)

8) Beautiful, Canale5: 2.684.000 spettatori (share 17,00%)

9) Una vita, Canale5: 2.492.000 spettatori (share 16,98%)

10) Il Paradiso delle signore, Rai1: 2.214.000 spettatori (share 19,40%)