Sabato sera Rai1 ha deciso di dedicare l’offerta del Prime Time a un personaggio che più volte ha partecipato da ospite ai suoi programmi: Diego Armando Maradona. L’omaggio al grande campione morto prematuramente il 25 novembre.

Dunque, una sfilata di sue esibizioni: ballerino a “Ballando con le stelle” per Milly Carlucci; sorpresa per la sua amata Raffaella in “Carramba che fortuna”; presidente di giuria a “Miss Italia”; ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”. Proprio a Fazio sottolineava la mancanza delle “bandiere” nel calcio di oggi. I calciatori, sempre più affamati di soldi, vanno dove li porta il denaro. “Noi già guadagnavamo abbastanza – disse Maradona – perché tradire la gente?” Era il 2013. Massimo Ranieri lo ha definito “Il Leonardo Da Vinci del pallone, perché inventava”. Francesco Paolantoni lo ha definito “il nostro secondo San Gennaro, il nostro Dio pagano, il nostro jazzista del calcio”. Lo abbiamo rivisto palleggiare con Beppe Grillo a “Fantastico”. Cantare e ballare a casa di Pino Daniele.

A Gianni Minà ha detto: “io non sono Superman, non sono Batman, ho paura come tutto il mondo”. Abbiamo rivisto le sue lacrime dopo aver perso il mondiale di Italia 90 con lo stadio Olimpico che fischiava in modo impietoso.

Abbiamo rivisto tanti lampi di genio che lo hanno reso immortale (compreso quello famoso con la mano, contro l’Inghilterra). Fino alla stretta di mano con Fidel Castro e all’abbraccio con il Papa argentino.

La serata però è stata vinta nettamente dalla finalissima di “Tu si que vales” che ha stabilito anche il record di ascolto stagionale. Ha vinto questa edizione del Talent , Andrea Paris di Foligno. “Non pensavo di vincere, sono felicissimo – ha commentato a caldo Paris”. In tv ha portato i giochi di magia.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI SABATO SERA 28 NOVEMBRE

1) Tu si que vales, Canale5: 6.165.000 spettatori (share 33,09%)

2) Striscia la notizia, Canale5: 5.367.000 spettatori (share 19,24%)

3) L’eredità, Rai1: 4.868.000 spettatori (share 20,67%)

4) I soliti ignoti, Rai1: 4.566.000 spettatori (share 16,32%)

5) Caduta libera, Canale5: 3.667.000 spettatori (share 15,86%)

6) Ad10s Diego, Rai1: 2.191.000 spettatori (share 8,50%)

7) Le parole della settimana, Rai3: 1.956.000 spettatori (share 7,01%)

8) Otto e Mezzo sabato, La7: 1.641.000 spettatori (share 5,89%)

9) La Bella e la bestia, Italia1: 1.564.000 spettatori (share 5,96%)

10) Sapiens, un solo pianeta, Rai3: 1.528.000 spettatori (share 6,55%)