Una “Edizione straordinaria” tutta da vedere (o rivedere). In 90 minuti Walter Veltroni ci ha racchiuso i momenti storici che hanno caratterizzato gli ultimi 60 anni dell’Italia e del mondo. Dalla morte di Papa Giovanni XXIII , al disastro del Vajont, dall’alluvione di Firenze all’attentato mortale al Presidente degli Stati Uniti, John Kennedy e a quello in cui ha perso la vita suo fratello, Robert Kennedy.

L’invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe sovietiche, l’attentato in piazza Fontana di Milano alla Banca Nazionale dell’agricoltura, l’attentato in piazza della Loggia a Brescia, il terremoto in Friuli Venezia Giulia, il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione degli uomini della scorta, l’attentato alla stazione di Bologna, la morte di Papa Albino Luciani 33 giorni dopo la sua elezione, il terremoto in Irpinia, l’attentato a Giovanni Paolo II in piazza San Pietro, il dramma di Vermicino del piccolo Alfredino Rampi, l’attentato in cui persero la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e un agente della scorta, il dramma di Enrico Berlinguer, del malore fatale del leader del PCI durante un comizio a Padova, gli incidenti allo stadio Heysel di Bruxelles, l’incidente nucleare di Chernobyl, il crollo del Muro di Berlino, l’esecuzione di Nicolae Ceausescu, dittatore romeno, e di sua moglie, la scarcerazione di Nelson Mandela, dopo 27 anni, a Città del Capo, le dimissioni di Mikhail Gorbaciov , il giorno di Natale del 1991, presidente dell’Unione Sovietica, la strage di Capaci dove morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e 3 uomini della scorta, la strage di via d’Amelio dove morirono il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, l’arresto di Totò Riina il 15 gennaio 1993, la morte il 31 agosto a Parigi della principessa Diana e del suo fidanzato Dodi Al Fayed, la morte di Bettino Craxi, il 19 gennaio 2000, fino agli eventi più recenti.

Una lunga raccolta di immagini e di notizie, un lungo blob, emozionante e coinvolgente, un pezzo considerevole di storia della nostra vita. Da vedere.

LEONARDO Leonardo svela il mistero di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia. A Leonardo è dedicata la serie evento che verrà trasmessa prossimamente su Rai1. Prodotta dalla Lux Vide di Luca e Matide Bernabei in collaborazione con RaiFiction, France Television e RTVE. La serie, in 8 episodi per 4 prime serate, è stata co-finanziata e verrà distribuita da Sony Pictures. Leonardo, un uomo il cui genio e il cui lavoro è conosciuto a livello globale e il cui vero carattere rimane un segreto affascinante. Figlio illegittimo di un notaio nella cittadina rurale di Vinci, in Toscana, Leonardo vive un’infanzia solitaria, guidata però da un profondo bisogno di ricerca e scoperta. Con instancabile curiosità, Leonardo spazia tra arte, scienza e tecnologia, infondendo in ogni disciplina una profonda e coraggiosa umanità, liberandole dalle convenzioni del tempo, guidato da un intenso desiderio svelare i segreti del mondo che lo circonda. La serie racconta il mistero dell’uomo oltre il genio, attraverso una storia inedita e originale, fatta di mistero e passione, che scava a fondo in una personalità complessa ed enigmatica rivelandone la straordinaria modernità e profondissima umanità.

Aidan Turner sarà Leonardo. Matilda de Angelis sarà Caterina da Cremona. Freddie Highmore sarà Stefano Giraldi. Giancarlo Giannini sarà Andrea del Verrocchio.

Il primo trailer di #Leonardo, la serie evento sul genio del Rinascimento, in onda su @RaiUno e @RaiPlay nel 2021, con un cast internazionale: Aidan Turner, Matilda de Angelis, Freddie Highmore e la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini.#RaiFiction #Leonardolaserie pic.twitter.com/6361OD0qiZ — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 6, 2020

Per quanto riguarda gli ascolti di sabato sera la vittoria è andata allo show di Canale5, “All together now”. Buono anche il risultato dell’omaggio a Stefano D’Orazio dei Pooh.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI SABATO SERA 5 DICEMBRE

1) L’eredità, Rai1: 5.083.000 spettatori (share 22,05%)

2) I soliti ignoti, Rai1: 5.082.000 spettatori (share 18,52%)

3) Striscia la notizia, Canale5: 4.511.000 spettatori (share 16,44%)

4) All together now, Canale5: 3.586.000 spettatori (share 16,23%)

5) Caduta libera, Canale5: 3.379.000 spettatori (share 14,96%)

6) Ciao Stefano, amico per sempre, Rai1: 3.002.000 spettatori (share 13,89%)

7) Inside out, Italia1: 2.054.000 spettatori (share 7,73%)

8) Le parole della settimana, Rai3: 1.873.000 spettatori (share 6,82%)

9) Edizione straordinaria, Rai3: 1.591.000 spettatori (share 6,41%)

10) SWAT, Rai2: 1.402.000 spettatori (share 5,06%)