In seconda serata, il 26 dicembre, Alberto Angela proporrà un omaggio a Gigi Proietti, attore “tragico” in Edmund Kean. Il quale Kean è stato un attore inglese, vissuto fra il 1700 e il 1800 capace di incantare il pubblico con le sue interpretazioni di Otello, Re Lear, Riccardo III, Amleto, Macbeth.

Gigi Proietti reciterà il testo di Raymond FitzSimons “Edward Kean”.

“Mi sono avvicinato con umiltà a questo omaggio a Gigi Proietti – ha dichiarato a Repubblica Alberto Angela – felice di tornare al Globe Theatre dove lo abbiamo visto in scena tante volte e dove gli amici lo hanno salutato l’ultima, il 5 novembre”.

“Ci siamo incontrati al Globe con Sagitta (la moglie, ndr) e le figlie, io spiego la genesi dello spettacolo – aggiunge Angela. Edmund Kean è stato il miglior interprete dei personaggi di Shakespeare, FitzSimons ha scritto uno spettacolo sulla sua vita appositamente per Ben Kingsley, oscar per Gandhi. Gigi l’aveva visto a Londra e ha pensato che fosse perfetto per lui, lo ha tradotto e portato in Italia. E’ stato il suo cavallo di battaglia. Recita Amleto, Shylock, Otello, inframezzandoli con considerazioni serie e ironiche, è un ritratto a tutto tondo di Gigi attore”.

Alberto Angela ricorda di aver coinvolto l’attore scomparso nel suo progetto “Ulisse”: “recitò l’elogio funebre di Marcantonio nel Foro romano, il luogo esatto dove erano accaduti i fatti. Stavamo tutti lì, in silenzio, sapendo che prendeva forma una cosa irripetibile”.

La bravura immensa di un attore che sapeva mischiare l’alto e il basso (rendendo alto anche quest’ultimo), il tragico e il comico con rara capacità.

Quanto agli ascolti domenicali, la prima serata l’ha vinta la finalissima di “The voice senior” come ampiamente prevedibile. Ne ha risentito soprattutto la D’Urso , che pesca nello stesso bacino di utenza, scivolata sotto la quota minima dei 2 milioni. Il Talent riservato ai meno giovani è stato vinto da Erminio Sinni che si è guadagnato una cover con Universal Music e la presenza nello show di fine anno condotto da Amadeus.

