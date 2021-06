Nel 40° anniversario della morte, ieri sera Rai1 ha ritrasmesso la miniserie TV, in una puntata unica,”Rino Gaetano-Ma il cielo è sempre più blu”. Il cantautore calabrese morì infatti in un incidente stradale sulla via Nomentana a Roma, la notte del 2 giugno del 1981. Aveva 30 anni.

La sua stella ha brillato poco: tre album di successo negli anni, ormai lontani, 1976, 1977, 1978, “Mio fratello è figlio unico”, “Aida” e “Nuntereaggaepiù”.

Il suo maggiore successo fu “Gianna”, singolo con il quale, nel 1978, travolse Sanremo. Si piazzò al 3° posto dietro i Matia Bazar e Anna Oxa. Il brano spopolò vendendo oltre 600 mila copie. “Gianna” gli regalò una grande popolarità anche se non è stato certamente il brano al quale lui era più legato. Genio ribelle, nella sua brevissima e pur importante carriera, ha mescolato temi sociali a testi più leggeri e irriverenti. Basti pensare a “Nuntereggaepiù”:

Eya alalà (nun te reggae più)

Pci psi (nun te reggae più)

Dc dc (nun te reggae più)

Pci psi pli pri

Dc dc dc dc

Cazzaniga (nun te reggae più)

Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli

Susanna Agnelli, Monti Pirelli

Dribbla Causio che passa a Tardelli

Musiello, Antognoni, Zaccarelli (nun te reggae più)

Gianni Brera (nun te reggae più)

Bearzot (nun te reggae più)

Monzon, Panatta, Rivera, D’Ambrosio

Lauda Thoeni, Maurizio Costanzo, Mike Bongiorno

Villaggio, Raffa, Guccini

Onorevole eccellenza, cavaliere senatore

Nobildonna, eminenza, monsignore

Vossia, cherie, mon amour

Nun te reggae più

Il film tv che abbiamo visto è datato 2007. Nei panni di Rino Gaetano un bravissimo Claudio Santamaria. Le donne più importanti sono Irene (sua fidanzata ufficiale) Kasia Smutniak e Chiara, la sua producer in RCA, Laura Chiatti. A Gaetano si attribuisce un carattere scorbutico, egoista tanto che alla fine è abbandonato sia dalle donne che dai suoi vecchi amici. Affoga i suoi dolori nell’alcol, è combattuto tra i suoi ideali e ciò che il contratto firmato con la RCA gli impone di fare, in un mondo che non gli piace, quello dello star system e nel quale si trova a disagio. Molte le canzoni riascoltate con grande piacere: “Mio fratello è figlio unico”, “Aida” , “TiTiTiTi”, “Gianna”, “Ma il cielo è sempre più blu”, “Nun te reagge più”, “Scusa Mary”, “Resta vile maschio, dove vai?”. E’ mancata “A mano a mano”.

Una curiosità. Nel film appare anche Narni dove Rino Gaetano e la sua band arrivano per un concerto in teatro. Proprio a Narni cantano “Nun te reggae più”. Mentre tutti ballano.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI MARTEDI’ 1 GIUGNO

1) I soliti ignoti, Rai1: 4.692.000 spettatori (share 20,82%)

2) Striscia la notizia, Canale5: 3.583.000 spettatori (share 15,78%)

3) Notte azzurra, Rai1: 2.881.000 spettatori (share 14,30%)

4) Caduta Libera, Canale5: 2.825.000 spettatori (share 19,79%)

5) Beautiful, Canale5: 2.366.000 spettatori (share 16,56%)

6) Una vita, Canale5: 2.343.000 spettatori (share 17,25%)

7) New Amsterdam, Canale5: 2.343.000 spettatori (share 10,14%)

8) Mr.Wrong – Lezioni d’amore, Canale5: 1.928.000 spettatori (share 16,23%)

9) E’ sempre mezzogiorno, Rai1: 1.786.000 spettatori (share 16,78%)

10) Oggi è un altro giorno, Rai1: 1.749.000 spettatori (share 14,37%)