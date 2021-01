Due ritrovamenti lampo di persone scomparse per le quali mercoledì sera era stato lanciato un appello dai famigliari durante la diretta di “Chi l’ha visto?”.

E’ stato infatti ritrovato Carlo, 21 anni di Milano, la cui scomparsa aveva molto allarmato perché aveva lasciato un biglietto con su scritto di voler andare via per sempre. Era scomparso mercoledì 13 gennaio ed è stato ritrovato, sempre a Milano, il giorno seguente, in buone condizioni. “Grazie infinite” il messaggio della mamma ai telespettatori di Chi l’ha visto?

Altro ritrovamento a Napoli. Gennaro, 27 anni, anche lui scomparso il 13 gennaio dall’ospedale di Nola dove era ricoverato, è stato ritrovato a Napoli, il giorno seguente, anche lui in buone condizioni. Anche in questo caso i famigliari ringraziano i telespettatori. Per la Sciarelli puntata complessa in buona parte dedicata alle dichiarazioni di un pentito sulla sorte che sarebbe toccata all’imprenditrice Maria Chindamo, rapita e presumibilmente uccisa a Limbadi (Vibo Valentia) il 6 maggio del 2016. In base alle dichiarazioni di questo pentito di ‘ndrangheta, riferite ad un altro collaboratore di giustizia, la Chindamo sarebbe stata uccisa e poi il suo corpo triturato con un trattore e dato in pasto ai maiali. In trasmissione riproposta una intervista a colui che sarebbe il mandante dell’omicidio, un vicino di podere che avrebbe punito in questo modo la donna per non avergli ceduto le sue proprietà confinanti. “Sono un essere umano-disse-dispiace più a me che a voi”.

Per la Sciarelli 2.195.000 spettatori (share 9,75%).

La serata è stata vinta dalla partita di Coppa Italia. Discreto l’esordio delle fiction “Made in Italy”, oltre i 3 milioni di spettatori. Colonna sonora d’antan “La bambola” di Patty Pravo. Protagonista Irene Mastrangelo (Greta Ferro) che dopo il flop all’università dove è al 4° anno di Lettere con indirizzo Storia dell’arte tenta la scalata nel rutilante mondo della moda milanese, non come modella bensì come critica al fianco dell’esperta Rita Pasini (Margherita Buy), cui piace e che la vuole al suo fianco.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI MERCOLEDI’ 13 GENNAIO

1) L’eredità, Rai1: 5.138.000 spettatori (share 22,63%)

2) Coppa Italia, Juventus-Genoa, Rai1: 4.865.000 spettatori (share 18,92%)

3) Striscia la notizia, Canale5: 4.373.000 spettatori (share 15,78%)

4) Caduta libera, Canale5: 3.418.000 spettatori (share 15,41%)

5) Made in Italy, Canale5: 3.249.000 spettatori (share 13,74%)

6) Uomini e donne, Canale5: 2.899.000 spettatori (share 21,225)

7) Beautiful, Canale5: 2.875.000 spettatori (share 17,08%)

8) Coppa Italia, Fiorentina-Inter, Rai1: 2.476.000 spettatori (share 18,83%)

9) Una vita, Canale5: 2.468.000 spettatori (share 15,68%)

10) Otto e Mezzo, La7: 2.381.000 spettatori (share 8,54%)