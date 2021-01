“Lei è stato uno cui volevano fare del male, se non lo sa. Piddu Madonia, le voleva fare del male. Io gli portavo da mangiare, stava in infermeria, io in carcere cucinavo”

A raccontarlo è Francesco Pennino, un pregiudicato finito in galera per reati comuni, rapina e scasso. Racconta dunque che la potente cosca mafiosa dei Madonia voleva morto Sigfrido Ranucci, autore e conduttore della trasmissione di Rai3 “Report”. E’ stato lo stesso Ranucci a diffondere la notizia, peraltro non di oggi. Ranucci, infatti, aveva scritto un libro nel 2010 sulla morte di un collaboratore di giustizia, Luigi Ilardo, ucciso il giorno dopo aver parlato per la prima volta con i magistrati Caselli e Tinebra. Il libro si intitola “Il patto sporco” e fa riferimento alla presunta trattativa fra lo Stato e la mafia dopo il periodo stragista dal 1992 al 1994. A distanza di 5 anni, nel 2015 nella redazione di Report si presenta, per l’appunto, Francesco Pennino che è stato in carcere a L’Aquila con Madonia.

“Particolari – dice il conduttore- che abbiamo tenuti segreti in un cassetto ma che oggi è venuto il momento di condividere con voi”.

“Ha fatto un libro – racconta Pennino – ci ha ancora di più inguaiati, come Saviano, dobbiamo farlo uccidere. Lo ha detto in siciliano – aggiunge Pennino – ma io lo capisco. Ti volevano fare ammazzare, poi da fuori hanno avuto lo stop, da chi gestisce il mondo esterno per loro. Glielo ha detto Matteo Messina Denaro”.

Di recente Ranucci aveva subito minacce anche dalle Brigate Rosse.

Minacce di morte a #SigfridoRanucci: "I Madonia volevano pagare per ammazzarti". Francesco Pennino in carcere incontrò esponenti della famiglia Madonia, irritati dal libro sull'infiltrazione di Ilardo in Cosa Nostra e il ruolo dei servizi segreti deviati #Report pic.twitter.com/innSX1gtEA — Report (@reportrai3) January 4, 2021

Quanto agli ascolti di domenica nettissima vittoria del film tv “Chiara Lubich” con Cristiana Capotondi, Eugenio Franceschini, Aurora Ruffino. La regìa di Giacomo Campiotti con il quale la Capotondi aveva lavorato lo scorso anno nella fiction di successo “Ognuno è perfetto”. Il film è sulla vita di Chiara Lubich , fondatrice del movimento dei Focolari, alla cui guida lei fu costretta a rinunciare.

I 10 PROGRAMMI PIU’ VISTI DI DOMENICA 3 GENNAIO

1) I soliti ignoti, Rai1: 6.062.000 spettatori (share 21,86%)

2) Chiara Lubich-L’amore vince tutto, Rai1: 5.641.000 spettatori (share 22,99%)

3) L’eredità Weekend, Rai1: 5.012.000 spettatori (share 20,66%)

4) Paperissima Sprint, Canale5: 3.796.000 spettatori (share 13,70%)

5) Domenica In, 1^Parte, Rai1: 3.703.000 spettatori (share 17,98%)

6) Linea Verde, Rai1: 3.593.000 spettatori (share 19,37%)

7) Caduta libera Weekend, Canale5: 3.269.000 spettatori (share 13,62%)

8) Da noi… A ruota libera, Rai1: 2.978.000 spettatori (share 15,64%)

9) Un Natale al Sud, Canale5: 2.959.000 spettatori (share 11,32%)

10) L’Arca di Noè, Canale5: 2.843.000 spettatori (share 13,02%)