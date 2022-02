La scia di Sanremo influenza ancora gli ascolti in Tv.

Lunedì sera “I soliti ignoti” di Amadeus ha raggiunto 6.190.000 spettatori (share 24,14%).

Il diretto concorrente, “Striscia la notizia” è stato visto da 3.949.000 spettatori (share 15,38%).

Amadeus ha ospitato l’ultimo (Tananai) e i primi classificati al festival (Mahmood & Blanco).

In prima serata ha debuttato la seconda stagione di Makari con Claudio Gioè (Saverio Lamanna) , Domenico Centamore (il fido Peppe Piccionello) e Ester Pantano (Suleima). Nell’immaginario, Makari, dovrebbe sostituire Montalbano. I film sono tratti dai romanzi di Gaetano Savatteri, un mix di commedia e giallo, come Montalbano. Stessa ambientazione, la Sicilia. Lamanna, diversamente da Montalbano, non è commissario ma giornalista ma è sempre coinvolto in fatti di cronaca nera e collabora con la locale questura. Citazione diretta di Montalbano: “Io non sono Montalbano – dice Lamanna – non ce la faccio ad avere una relazione con una donna lontana.” Il riferimento è a Suleima che si è trasferita a Milano (e a Livia, storica fidanzata di Montalbano, lasciata nell’ultimo episodio con una telefonata, che viveva a Genova).

L’AUDITEL

“Il delitto di Kolimbetra”, 1° episodio di “Makari 2”, è stato visto da 5.418.000 spettatori (share 25,40%)

“Grande Fratello Vip” è stato visto da 3.269.000 spettatori (share 21,53%).