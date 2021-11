Sono terminate le riprese della seconda stagione di “Bridgerton”, quella che è stata in assoluto la serie Tv più vista su Netflix, prima di “Squid Game”.

Secondo alcuni media americani, la nuova stagione è già stata vista dal cast e dalla produzione. Sono 10 puntate che saranno trasmesse nel 2022.

La serie aveva debuttato con straordinario successo il giorno di Natale del 2020. Al centro del racconto le vicende della numerosa famiglia Bridgerton (la mamma, 4 figli maschi e 4 figlie femmine). Una delle figlie , Daphne (Phoebe Dynevor) stringe un legame, per interesse, con il duca di Hastings, Simon Basset (René-Jean Page). Fra i due, però, si capisce subito che c’è molto di più di una semplice unione di interessi. Però Simon aveva giurato difronte al padre morente che non si sarebbe mai innamorato e questo giuramento impedisce all’affascinante duca di cedere all’amore. Mai dire mai. Daphne e Simon sono troppo innamorati per nasconderselo e, infatti, nel finale, molto happy, hanno anche un bebè. E da lì si ripartirà. Dalla penna velenosa di Lady Whistledown che non è stata scoperta (anche se noi sappiamo chi è) e dagli amori volanti del visconte Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

E’ stata la stessa Lady Whistledown ad anticipare di “essere stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore. Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù. Sentitamente Vostra, Lady Whistledown”.

Lo sceneggiatore Chris Van Dusen ha pubblicato sul suo Instagram una foto con Jonathan Bailey e con e Simone Hashley, scrivendo: ”