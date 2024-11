Pesante sconfitta interna per la Tip Power Ternana Futsal superata 0-4 dal Pescara.

Dopo due pareggi per la squadra di Federico Pellegrini è arrivata la seconda sconfitta in campionato, la prima in casa.

E che fosse una giornata no lo si è capito subito visto che gli ospiti, dopo 40 secondi erano già in vantaggio con Masi e dopo un quarto d’ora di gioco erano già sullo 0-3 con gli altri gol di Schmitt e Junior Alves.

La reazione della Ternana non c’è, o almeno è poco convinta, e il Pescara va ancora in gol con Masi che sigla, nella ripresa, il definitivo 0-4.

Da segnalare in casa Ternana l’infortunio al ginocchio sinistro di Adrian Pozo che è dovuto uscire in barella.

RISULTATI E CLASSIFICA

LABORVETRO CUS MOLISE-POLISPORTIVA FUTURA 4-3

ITRIA FC-NEW TARANTO 1-1

MASCALUCIA-BULLDOG CAPURSO 2-4

TOMBESI-LAZIO 4-5

TIP POWER TERNANA – ACADEMY PESCARA 0-4

ROMA-CITTA’ DI MELILLI 7-2

RIPOSAVA DEFENDER GIOVINAZZO

LAZIO IN TESTA CON 10 PUNTI

BULLDOG CAPURSO 9

ITRIA FC 7

LABORVETRO CUS MOLISE 6

POLISPORTIVA FUTURA 6

MASCALUCIA 6

ROMA 6

DEFENDER GIOVINAZZO 4

TERNANA TIP POWER 2

NEW TARANTO 2

CITTA’ DI MELILLI 2

TOMBESI 1