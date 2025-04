La Ternana Tip Power futsal si gioca tantissimo, domenica 27 aprile, nella trasferta di Campobasso.

Dopo aver riagguantato il play out, infatti, potrebbe dare la caccia alla salvezza diretta proprio in Molise. Si tratta infatti di uno scontro diretto con il Campobasso che precede la Ternana in classifica di 4 punti.

Vista l’importanza della gara, gli sponsor “Profumo di pulito” e “2Effe multiservizi by Profumo di pulito” offrono la trasferta gratuita mettendo a disposizione un pullman per i tifosi che vorranno sostenere la squadra.

La partenza è prevista per le ore 11 di domenica 27 aprile, dal Pala Di VIttorio. Ci sono disponibili, ancora, una ventina di posti.

Per info e prenotazioni: Elisa – 334 6713758