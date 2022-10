Il giro d’Italia di ciclismo torna a Terni. Lo fa con una Tappa che partirà proprio da Terni, sabato 13 maggio.

La Tappa in questione è la ottava, la Terni-Fossombrone di 207 Km.

I corridori arriveranno a Terni dopo le fatiche del giorno precedente sul Gran Sasso.

Il giro, che è stato svelato oggi, partirà il 6 maggio da Fossocesia in Abruzzo per concludersi a Roma, sui Fori Imperiali, il 28 maggio. Una vera e propria passerella per il vincitore.