Lo scorso fine settimana nelle acque del lago di Paola a Sabaudia, si è svolto il Meeting nazionale del “centro-sud” riservato alle categorie giovanissimi e Seniores. Gli atleti gialloblù sono scesi in acqua nelle rispettive imbarcazioni vincendo tre ori, tre argenti ed un bronzo. Oro per Gabriele Nobili nella specialità del singolo Cadetti, e doppio oro per Diego Cresta nella categoria Allievi C, nel doppio misto con Riccardo Giovannini della Polisportiva Lavoratori Terni (CLT) e poi nel quattro di coppia con Mattia Gennari, Ettore Diamanti e Riccardo Giovannini, sempre del CLT, a conferma di quanto la collaborazione tra le due società umbre sia forte e vincente. Gli Argenti sono andati al collo di Gabriele Nobili e Rocco Chermaddi nel doppio Cadetti. Lo stesso Chermaddi si è poi ripetuto nel quattro di coppia insieme a Giordano Albi, Leonardo Cruciani e Michele Ricci che si sono piazzati alle spalle dell’equipaggio delle Fiamme Gialle. Nell’ambito delle gare interregionali, il Circolo Canottieri Piediluco (CCP), in rappresentanza dell’Umbria, ha conquistato un altro argento grazie a Diego Cresta insieme ai citati compagni di voga del CLT che si sono arresi solo al fotofinish piazzandosi tra le compagini della Campania e del Lazio. Il medagliere si chiude con il bronzo, sempre in rappresentanza dell’Umbria, conquistato dall’equipaggio interamente composto da atleti Cadetti del Circolo Canottieri Piediluco, Giordano Albi, Rocco Chermaddi, Leonardo Cruciani e Gabriele Nobili. Terzo posto in finale B tra i Senior, come unico equipaggio Pesi Leggeri per Filippo Cresta e José Miguel Conti nella regata di sabato. Gli stessi si sono poi classificati al quarto posto sempre in finale B tra gli Under 19 nella gara di domenica. Tra gli Allievi C, è sceso in acqua anche Lorenzo Federici che si è piazzato quarto e quinto nelle specialità rispettivamente del 7.20 e del Singolo. Ottimi risultati per la squadra guidata dal Direttore Tecnico Alda Cama, coadiuvata da Riccardo Armeni e Alessandro Brizi. Ragazzi giovanissimi che con impegno, dedizione, entusiasmo e soprattutto alle prime esperienze in barca si sono ben comportati a livello agonistico. Un grande inizio per una crescita personale e sportiva.