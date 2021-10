Un commerciante di 54 anni di Stroncone, C.F. le sue iniziali, ieri mattina è stato stroncato da una overdose nella sua abitazione.

Nel giro di poche ore i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terni hanno fermato lo spacciatore che gli ha fornito la droga.

Erano da poco passate le ore 8 quando al Numero Unico di Emergenza 112 è arrivata la telefonata di una donna che riferiva di aver trovato il marito privo di vita nel loro letto. Immediatamente sul posto si sono recati i Carabinieri di Stroncone che hanno cominciato a svolgere i primi accertamenti per poi far intervenire il Nucleo Operativo di Terni. Appurato che l’uomo faceva uso di stupefacenti, i militari hanno verificato i numeri contattati dal cellulare della vittima e ne hanno ripercorso gli ultimi movimenti, anche attraverso i racconti di familiari ed amici.

È stato così accertato che la sera precedente il 54enne si era recato in via Narni a Terni con un conoscente ed aveva acquistato cocaina ed eroina da un extracomunitario. Tornato a casa e consumata parte della droga per inalazione, aveva iniziato a sentirsi poco bene e intorno alle 3 del mattino era andato a letto.

Una volta identificato il pusher, i Carabinieri ne hanno iniziato le ricerche a Terni e intorno alle ore 14 lo hanno trovato in via Marco Claudio.

Alla guida di uno scooter, lo straniero ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato. Perquisito, è stato trovato in possesso di due involucri di cocaina per un peso complessivo di 0,55 grammi, un pezzo di hashish del peso di grammi 0,4 e 210 euro.

Portato in caserma, il giovane è risultato essere un tunisino di 24 anni, B.A.D. arrivato in Italia sbarcando a Lampedusa circa un anno fa, con alcuni precedenti per reati commessi nelle Marche.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Terni Elena Neri ha disposto per lui il fermo di polizia giudiziaria per i reati di morte come conseguenza di altro delitto, di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione in quanto il ciclomotore è risultato rubato. Lo straniero è stato condotto nella Casa Circondariale di Spoleto.