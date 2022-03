SEGUIAMO IN DIRETTA LA GARA COMO-TERNANA VALIDA PER LA 10^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO DEL CAMPIONATO DI SERIE B.

ALL’ANDATA FINI’ 2-1 PER IL COMO.

LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE

COMO: FACCHIN, CAGNANO, SOLINI, BERTONCINI, IOVINE, PARIGINI, BELLEMO, ARRIGONI, NARDI, GABRIELLONI, LA GUMINA

ALLENATORE, GATTUSO

TERNANA: IANNARILLI, CELLI, SORENSEN, BOGDAN, DIAKITE’ , SALZANO, PALUMBO, AGAZZI, KOUTSOUPIAS, PARTIPILO, DONNARUMMA

ALLENATORE, LUCARELLI

L’ARBITRO E’ COSSO DI REGGIO CALABRIA

2°: SUBITO PERICOLOSA LA TERNANA, MIRACOLO DI FACCHIN SU SALZANO MA L’AZIONE ERA FERMA PER FUORIGIOCO

5°: 0-0

9°: IMPORTANTE USCITA DI IANNARILLI CHE ANTICIPA LA GUMINA LANCIATO IN CONTROPIEDE

10°: 0-0

15°: 0-0

17°: CONTATTO SOSPETTO IN AREA DEL COMO, A TERRA DIAKITE’. TUTTO REGOLARE ANCHE PER IL VAR

18°: GIALLO PER SORENSEN PER FALLO SU GABRIELLONI

20°: 0-0

25°: 0-0

27°: COLPO DI TESTA DI PARIGINI CHE FINISCE SUL PALO MA PARIGINI ERA IN FUORIGIOCO

30°: GIALLO PER BERTONCINI PER FALLO SU PARTIPILO

30°: 0-0

31°: GIALLO PER KOUTSOUPIAS PER FALLO SU PARIGINI

35°: 0-0

36°: GOL DEL COMO CON LA GUMINA , DESTRO DAL LIMITE DEVIATO DA BOGDAN, GENERATO DA UN EVIDENTE FALLO DI GABRIELLONI SU SORENSEN. GIOCO FERMO. SI ASPETTA LA DECISIONE DI MAZZOLENI AL VAR. GOL RITENUTO VALIDO. INCREDIBILE. VAR CIECO. D’ALTRA PARTE DOPO QUELLO VISTO A TORINO DOMENICA SERA NON CI SI SORPRENDE PIU’ DI NULLA

COMO DUNQUE IN VANTAGGIO

COMO-TERNANA 1-0

40°: 1-0

45°: 1-0

1 MINUTO DI RECUPERO

E’ FINITO IL PRIMO TEMPO CON IL COMO IMMERITATAMENTE IN VANTAGGIO PER 1-0 GRAZIE AL GOL DI LA GUMINA ORIGINATO DA UN EVIDENTE FALLO SUBITO DA SORENSEN E NON VISTO DA ARBITRO E VAR. LO 0-0 AVREBBE RISPECCHIATO MEGLIO L’ANDAMENTO DELLA GARA, MOLTO EQUILIBRATA

SECONDO TEMPO

DOPPIA SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI SORENSEN E KOUTSOUPIAS, DENTRO GHIRINGHELLI E FURLAN

2°: TERNANA IN AVANTI, FURLAN DALLA SINISTRA PER GHIRINGHELLI, CONCLUSIONE DA DIMENTICARE

5°: 1-0

10°: 1-0

GIALLO PER AGAZZI PER FALLO SU PARIGINI

15°: CI PROVA PARTIPILO DAL LIMITE, SINISTRO A GIRO, FUORI

15°: 1-0

17°: SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI AGAZZI, DENTRO PERALTA

19°: MISCHIA IN AREA DEL COMO. FURLAN A DUE METRI DALLA PORTA A BOTTA SICURA. IOVINE SALVA SULLA LINEA DI PORTA

21°: RIGORE PER LA TERNANA. CROSS DI FURLAN, IOVINE DEVIA CON LA MANO. RIGORE EVIDENTE

SUL DISCHETTO SALZANO CHE SPIAZZA FACCHIN

COMO-TERNANA 1-1

25°: GIALLO PER LA GUMINA CHE IMPEDISCE A IANNARILLI DI RINVIARE

25°: 1-1

27°: GIALLO PER DIAKITE’ PER FALLO SU PARIGINI

28°: SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI DONNARUMMA, DENTRO MAZZOCCHI

30°: 1-1

DOPPIA SOSTITUZIONE COMO, FUORI LA GUMINA E GABRIELLONI, DENTRO GLIOZZI E CICIRETTI

33°: GIALLO PER SALZANO PER FALLO SU CICIRETTI

35°: 1-1

36°: GIALLO PER PARIGINI PER FALLO SU GHIRINGHELLI

39°: SOSTITUZIONE COMO, FUORI PARIGINI, DENTRO BLANCO

40°: 1-1

45°: 1-1

5 MINUTI DI RECUPERO

47°: 1-1

48°: 1-1

49°: MIRACOLOSO SALVATAGGIO DI FACCHIN SU UN COLPO DI TACCO DI GHIRINGHELLI. L’AZIONE PROSEGUE, SINISTRO A GIRO DI PALUMBO DI POCHISSIMO FUORI. INCREDIBILE QUESTA DOPPIA OCCASIONE DELLA TERNANA PROPRIO NEI SECONDI FINALI

50°: 1-1. LA PARTITA E’ FINITA

LA TERNANA CI HA PROVATO FINO ALLA FINE A VINCERE LA PARTITA SENZA RIUSCIRCI. PECCATO. NEL SECONDO TEMPO IN CAMPO C’E’ STATA SOLO LA TERNANA CHE AVREBBE MERITATO DI PIU’.