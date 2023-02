Cosenza-Ternana in programma sabato 4 febbraio alle ore 14 sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni, della sezione di Como.

Maggioni, fin qui, ha arbitrato 57 gare nella serie B e soltanto 7 nella serie A. In questa stagione, fin qui, per lui, solo serie B: 7 gare. Nella sua carriera ha incrociato la Ternana soltanto una volta, ad Ascoli, la scorsa stagione nell’ultima di campionato, giovedì 6 maggio, quando i rossoverdi andarono a fare una passeggiata nelle Marche e furono travolti per 4-1. Considerando che non siamo all’ultima giornata e che sono in palio punti molto pesanti auguriamoci che le cose vadano a finire in tutt’altro modo. Anche perché l’ultimo precedente a Cosenza non è rassicurante. La Ternana di Lucarelli, infatti, perse 3-1. Ricorderete l’avvio shock, 2-0 dopo soli 8 minuti per l’autorete di Ghiringhelli e il gol di Gori. Mazzocchi illuse che la rimonta fosse possibile e poi Millico nel secondo tempo la chiuse in modo definitivo. Donnarumma sbagliò due rigori nell’extra-time. Si fece respingere la conclusione dagli 11 metri dal portiere di casa, l’arbitro fece ripetere il rigore e Donnarumma si fece parare anche quella seconda conclusione. Anche quella sera l’arbitro era di Como, si trattava di Colombo.