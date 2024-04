La Ternana è impegnata sul campo della Cremonese per la 33^ giornata del campionato di serie B.

LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE CREMONESE: SARO 7, ANTOV 6, RAVANELLI 6, LOCHOSHVILI 6, SERNICOLA 5,5, FALLETTI 5,5, MAJER 6, COLLOCOLO 6,5, GHIGLIONE 5,5, JOHNSEN 6, TSADJOUT 6,5 DALLA PANCHINA. CODA S.V. , VAZQUEZ 5,5, ZANIMACCHIA 5,5, PICKEL 5,5, NUONAIUTO S.V. ALLENATORE, STROPPA TERNANA: VITALI 9, LUCCHESI 7,5 , CAPUANO 7,5, DALLE MURA 7,5, CASASOLA 7, AMATUCCI 6, LUPERINI 6, PYYHTIA 5,5, CARBONI 5,5, PEREIRO 6,5, FAVILLI 6,5 DALLA PANCHINA: LABOJKO S.V., DE BOER S.V., FAVASULI 7,5, DISTEFANO 7,5, RAIMONDO S.V. ALLENATORE, BREDA L’ARBITRO È COSSO DELLA SEZIONE DI REGGIO CALABRIA, 7 DIRETTA TESTUALE DALLA PAGINA FACEBOOK DI TERNI IN RETE

Partiamo dal fondo, Da quel 51°, dalla cocciutaggine di Favasuli (il suo apporto è stato fantastico e non si capisce perché non gioca) che per due volte, nei pressi dell’area piccola cerca di indirizzare la palla verso la porta di Saro. Per due volte viene murato ma, nella seconda circostanza, la palla finisce sui piedi del vicino Distefano che è spalle alla porta. Distefano ha la bravura di girarsi, e con freddezza, calcia a rete. Saro è scavalcato e la palla finisce dentro. È il gol del sorpasso che regala 3 punti di platino e insperati alla Ternana che alimentano le sue speranze salvezza.

Diciamocelo chiaramente, non ci sperava nessuno dopo la bruttissima prova fornita dalla squadra contro il Modena.

A Cremona la Ternana è andata subito sotto ma non si è arresa, non si è persa come a Genova, non ha deposto le armi. Con Favilli ha trovato il pareggio su “visione” del solito Pereiro. Poi ha sofferto tanto, è stata chiusa nella sua metà campo dai padroni di casa che hanno attaccato a pieno organico e che hanno creato diverse occasioni da gol: dopo nemmeno un minuto il giovane portiere Vitali salva su colpo di testa di Johnsen, poi il gol del vantaggio dei lombardi con Tsadjout sul quale Vitali non ha potuto nulla, Falletti con una punizione ha messo i brividi poi, sempre il grande ex, ha avuto la palla del 2-1 sulla quale è stato prodigioso Vitali (o è stato Falletti a tirargli addosso, decidete voi), Vitali è prodigioso, sicuramente, su un sinistro dal limite di Majer e poi blocca una conclusione ravvicinata di Sernicola.

Vitali sembra un veterano della serie B, non fa assolutamente rimpiangere Iannarilli.

La Cremonese ha assediato la Ternana nella sua metà campo per tutto il primo tempo ma il fortino allestito da Breda ha resistito.

Nel secondo tempo il pallino del gioco è rimasto sempre in mano ai padroni di casa che però non hanno creato pericoli dalle parti di Vitali. I ragazzi di Stroppa hanno mantenuto uno sterile possesso palla nonostante l’allenatore abbia buttato nella mischia tutta l’artiglieria, Zanimacchia, Vazquez e Coda. Il risultato non è cambiato, gli attacchi della Cremonese si sono infranti sul muro rossoverde. Ternana che, con l’ingresso di Distefano e Favasuli è diventata più pericolosa nelle sporadiche ripartenze. Da una genialata di Pereiro è nata una clamorosa opportunità per Luperini che, nella fretta di battere a rete, si è fatto respingere il tiro da Saro. È la prima, vera, occasione da gol del secondo tempo e ce l’ha avuta la Ternana. I motorini Favasuli e Distefano tengono in apprensione la difesa della Cremonese che è costretta a rinunciare all’arrembaggio finale. La Ternana è in controllo della partita che sembra dover finire 1-1 ma dietro l’angolo ci sono sempre loro, Favasuli e Distefano. E questa volta il finale sorride, finalmente ai rossoverdi.

La salvezza è un traguardo sempre complicato ma la Ternana oggi ha dimostrato che se la può giocare con tutti e che la può conquistare.