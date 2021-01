E’ in arrivo il nuovo DPCM sulle restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus in Italia.

A decidere saranno i risultati del monitoraggio settimanale sulle regioni che nelle prossime ore saranno sulla scrivania del ministro della salute Roberto Speranza.

I nuovi provvedimenti entreranno in vigore domenica 17 gennaio.

Sabato 16 gennaio per ogni regione dovrebbe valere la colorazione attuale. Quindi l’Umbria sabato 16 gennaio dovrebbe essere ancora gialla.

LE PROBABILI COLORAZIONI DA DOMENICA 17 GENNAIO

ROSSO PER LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA E SICILIA

ARANCIONE PER UMBRIA, LAZIO, PUGLIA, LIGURIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE, PIEMONTE, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, CALABRIA.

TOSCANA, MOLISE E SARDEGNA DOVREBBERO RIMANERE IN AREA GIALLA.

Il prossimo DPCM dovrebbe contenere anche il divieto di spostamento fra le regione che resterebbe in vigore fino al 5 marzo.