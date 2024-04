I Carabinieri della Stazione di Narni hanno proceduto alla notifica del provvedimento di divieto di ritorno per due anni nella città di Narni, emesso dal Questore di Terni, nei confronti del marocchino venticinquenne resosi responsabile del danneggiamento dell’ascensore comunale nel chiostro di Sant’Agostino, già deferito nei giorni scorsi a seguito dell’attività d’indagine degli stessi militari.

Il giovane, residente in Lombardia e temporaneamente domiciliato a Narni, non potrà pertanto far rientro nel Comune umbro per un lungo periodo, per la sua conclamata pericolosità sociale.