Agostino Penna, showman musicista cantante, che in passato ha curato gli spazi musicali di Uomini e Donne e L’ adattamento italiano della colonna sonora “La Strada per El Dorado”. Ha firmato molte colonne sonore di pellicole cinematografiche e ha curato gli spazi musicali di molte trasmissioni televisive e in teatro a fianco del maestro Lucio Dalla.

Apprezzato dal grande pubblico televisivo per la sua spiccata versatilità vocale nel programma di “Tale e Quale Show” con Carlo Conti (vincitore dell’edizione 2019, quasi bis col secondo posto al Torneo Campioni 2020) .

Giovedì 28 settembre, coordinato dalla manager per i suoi spettacoli live “Marzia Giacinti Agency”, si esibirà con la sua band a Foligno in piazza via Largo Carducci alle ore 22,00 per l’apertura del grande evento “ I Primi d’Italia”.

Non mancheranno ispirati omaggi a Lucio Dalla a lui caro e con cui ha collaborato e momenti dedicati al suo “Tale e Quale Show” con l’ausilio di suggestive immagini.

Insomma, uno spettacolo nel quale l’artista, grazie a bravura e grande esperienza accumulata sui palchi di tutto il mondo, non potrà che trascinare gli spettatori in un coinvolgente scambio di energia e interazione.