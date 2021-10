Perde per 2-1 nel match amichevole con l’Empoli ma la Ternana ha fatto la sua bella figura mostrando di essere notevolmente in crescita rispetto alle precedenti esibizioni in campionato.

Due i moduli proposti da Lucarelli che ha schierato la squadra nel primo tempo con il 4-4-2 e nella ripresa con il 4-2-3-1 ovvero quello che ha permesso alle Fere di disputare un campionato eccellente.

Nella versione del primo tempo, è la prima volta che lo fa a partire dalla formazione iniziale, il tecnico rossoverde ha schierato sia Donnarumma che Pettinari in campo ed in tandem e proprio il primo ha permesso ai rossoverdi di andare sul punteggio di parità con un gol realizzato con un colpo di testa su cross di Peralta. Per la cronaca l’Empoli si era portato in vantaggio da Cutrone al 21′ e dopo 2 minuti il pari rossoverde. 8 minuti dopo il pareggio il gol del vantaggio, ma anche quello che ha dato il successo ai toscani, di Tonelli su azione susseguente a calcio d’angolo. Bene nel complesso, comunque la prova della Ternana versione 4-4-2.

Nella ripresa meglio la formazione rossoverde che è andata con convinzione alla ricerca del pari anche se è mancata la concretezza in alcune situazioni di gioco favorevolissime alle fere. Nella ripresa come prima punta ha giocato Mazzocchi che si è mosso molto giocando un buon secondo tempo e convincendo sempre di più. Insomma alla fine sconfitta sì, ma con una buona prestazione che dovrebbe aver soddisfatto anche il tecnico rossoverde che è tentato, almeno così sembra, di tornare al modulo a lui tanto caro.

Queste le formazioni dei due tempi:

TERNANA 1° tempo: Iannarilli; Ghiringhelli, Kontek, Capuano, Martella; Peralta, Paghera, Palumbo, Capone; Donnarumma, Pettinari.

TERNANA 2° tempo: Vitali; Defendi, Boben, Sorensen, Celli; Agazzi, Palumbo ( Mazza ); Furlan, Falletti, Partipilo; Mazzocchi.