Se al momento c’è un unico vincitore è tutto da dire, resta il fatto che Forza Italia non può privarsi dell’unico consigliere comunale di FI in comune e in provincia. Chico Ferranti a Terni è conosciuto ed è una vita che fa politica con Forza Italia, nasce dal vecchio contenitore di Terni Insieme ai tempi del primo mandato in comune di Raffaele Nevi con Enrico Melasecche al comando. Preistoria e storia politica che non può essere confusa con ruoli istituzionali, direttivo regionale e soprattutto opportunità politiche. Francesco Ferranti è il vice di Stefano Bandecchi in Provincia che piaccia o no, strascichi di partito, mal di pancia in salsa rossoverde, saranno sicuramente presi in considerazione dal deus ex machina Raffaele Nevi. Ad un ruolo istituzionale è difficile rinunciare, la storia si ripercorre e sarà sicuramente difficile prevedere cambiamenti e un epilogo diverso.