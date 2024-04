“Il percorso politico di Tutti per Narni si è concluso”.

Lo conferma il suo ispiratore, il consigliere comunale Gianni Daniele della Lega (vice presidente della provincia di Terni). “Non siamo stati in grado di capovolgere la realtà politica di Narni – aggiunge Gianni Daniele – quindi percorso chiuso, resta però la funzione civica, sociale e culturale della nostra associazione che si sta impegnando in diversi progetti”.

Tra i progetti la realizzazione di un ponte tibetano dalla zona di Casciano alla zona di Narni sotterranea. “Questo progetto serve per cercare di cambiare l’inerzia della crescita turistica di Narni – aggiunge il consigliere Daniele – ed è abbinato ad altri due progetti, il primo è quello della realizzazione di una centrale idroelettrica in grado di soddisfare l’intero fabbisogno del centro storico di Narni e di cedere anche terzi ulteriore energia e l’altro ambizioso progetto riguarda la realizzazione di un mega parcheggio per i pullman, vicino alla centrale idroelettrica, nella zona di Stifone”.