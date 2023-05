Saranno presentati il 30 maggio alle ore 17 a palazzo Cesi di Acquasparta gli statuti digitalizzati dei comuni di Acquasparta, Arrone, San Gemini, Stroncone e Massa Martana. L’iniziativa è dell’associazione I Borghi più belli d’Italia in Umbria e della Sovrintendenza che l’hanno strutturata su due sezioni. Oltre agli statuti infatti verrà illustrato il progetto per il Centro di documentazione dei Borghi più belli d’Italia che troverà sede proprio a palazzo Cesi. L’iniziativa, spiega il presidente dei Borghi più belli d’Italia in Umbria, Alessandro Dimiziani, è svolta in collaborazione con la Sovrintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria che presenterà gli statuti, uno dei più importanti progetti di tutela e valorizzazione storica e culturale degli ultimi anni e il progetto per la realizzazione del Centro di documentazione. L’idea, specifica Dimiziani, è stata lanciata dalla giunta comunale di Acquasparta ed è stata recentemente approvata dal consiglio direttivo dell’Associazione nazionale I Borghi più Belli d’Italia. Interverranno Giovanna Giubbini Sovrintendente archivistico e bibliografico dell’Umbria e del Lazio e segretario del Ministero della cultura per l’Umbria, il Presidente nazionale dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia Fiorello Primi, Maria Grazia Nico dell’Università per gli Studi di Perugia e Alessandro Bianchi della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria. Saranno inoltre presenti i sindaci dei comuni i cui statuti sono stati digitalizzati.