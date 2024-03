Un progetto ambizioso che ha già cominciato a macinare numeri incredibili a meno di sei mesi da suo avvio. E’ l’iniziativa di promozione integrata tra Umbria e Lazio che sta creando nuovo turismo ed economia.

E’ il cammino dell’intrepido Larth, il percorso escursionistico di trekking e mountain bike realizzato su tre tappe da 58 chilometri complessivi che costituisce la prima offerta turistica che unisce Orvieto, Bolsena e Civita di Bagnoregio. Presentato alla fiera del turismo di Rimini dello scorso ottobre, il cammino ha avuto un primo “test” nel mese di dicembre quando è stata riscontrata la vendita di ben 170 credenziali.

Il progetto sarà presentato ufficialmente al territorio sabato 16 marzo alle ore 17.30 nel corso di un dibattito promosso dagli organizzatori nell’auditorium della fondazione Cassa di risparmio di Orvieto, in piazza Febei sul tema ”Il Cammino dell’intrepido Larth come modello di promozione interregionale”.

Dopo una breve presentazione dell’iniziativa ad opera dei promotori, le guide escursionistiche Luca Sbarra ed Emanuele Rossi e Claudio Lattanzi della casa editrice Intermedia Edizioni, la parola passerà ad esperti del settore ed esponenti delle istituzioni.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Club Amici della stampa, presieduto da Alessandro Maria Li Donni ed il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.

Ci saranno il sindaco di Orvieto Roberta Tardani che si sta molto spendendo per la promozione del turismo all’aperto e che ha avviato l’importante progetto collegato all’applicazione “Orvieto Experience”, il vice sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte che parlerà del valore e dell’esperienza della Via Francigena e dei nuovi progetti collegati all’area del lago tra cui quello della pista ciclabile intorno al perimetro dello stesso, il sindaco di Bagnoregio Luca Profili il cui territorio è al centro di vari cammini ed è interessato ad un imminente ed importante progetto di parco letterario.

Ci sarà Paolo Piacenti, uno dei massimi esperti in Italia di cammini naturalistici, già consulente del ministro della Cultura Dario Franceschini in questa materia; Elena Ronca, vice presidente nazionale di Assoguide parlerà dello sviluppo del progetto e del ruolo essenziale che in esso rivestono queste figure professionali; Stefano Augugliaro, presidente del Gal della Tuscia che è forte di ben 27 Comuni e che sta collaborando per nuovi progetti in provincia di Viterbo insieme ai promotori del cammino dell’intrepido Larth; Daniele Di Loreto, consigliere d’amministrazione della Treccani, affronterà il tema:”L’intrepido Larth: un esempio di impresa culturale e creativa”; Cristina De Angelis che è partner del progetto e si occupa di visite guidate ad Orvieto per il cammino di Larth, operatrice didattica dei Musei Vaticani, accompagnatrice turistica ed esperta del settore, affronterà il tema del turismo religioso anche in prospettiva del Giubileo del prossimo anno; “Le reti del turismo, la nuova frontiera del network” sarà il tema trattato da Marco Sciarra, titolare del Pozzo della Cava mentre il geografo storico Silvio Manglaviti parlerà di”Identità storica culturale e territorio: l’antica terra Volsiniese tra Bolsena Orvieto e Bagnoregio in Tuscia e Umbria, dagli Etruschi al Corpus Domini”. Tra i relatori anche Carlo Pasqualini membro della Federazione ciclistica italiana dal momento che il cammino dell’intrepido Larth può essere percorso anche in mountain bike.