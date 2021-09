In questi giorni il Capitano Raffaele Maurizi ha lasciato il Comando della Compagnia di Amelia dopo 4 anni di permanenza. L’Ufficiale è stato trasferito al 13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia”, reparto dell’Arma molto impegnato nelle missioni all’estero.

Si è insediato al comando della Compagnia Carabinieri di Amelia il Capitano Laura Protopapa. L’ufficiale, 45 anni, nata a Torino ma di origini pugliesi, sposata con un figlio, laureata in Economia Bancaria, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 2005. Dopo la frequenza del Corso di formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ha prestato servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino in qualità di Comandante di Plotone e insegnante dal 2006 al 2016. Trasferita al Comando Provinciale di Brindisi nel 2016, reparto operante in un territorio molto sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha ricoperto il suo ultimo incarico presso l’Ufficio Comando di quel provinciale.