Dopo il grande successo dell’evento con Franco Antonello, il Salone Bazzani di Pagine Sì! guarda al futuro con nuovi progetti all’insegna della cultura e della condivisione

Domenica 16 marzo il PalaSì! di Terni ha ospitato la cerimonia di consegna del Premio “Io Sono Una Persona Per Bene” a Franco Antonello, dimostrandosi ancora una volta un crocevia di idee, esperienze e riflessioni su etica, cultura e impegno sociale. Il premio, che prende il nome dall’omonima associazione, non si limita a celebrare il singolo individuo ma un modello di cittadinanza responsabile, basato su inclusione e azione concreta per il bene comune.

Secondo Sauro Pellerucci, ideatore del premio e presidente di Io Sono Una Persona Per Bene, Franco Antonello de I Bambini delle Fate ha offerto a tutti una testimonianza concreta di cosa significhi essere una “persona per bene”: qualcuno che trasforma il proprio vissuto personale in un’opportunità per gli altri, che sceglie di agire con responsabilità, lungimiranza e impegno, migliorando la vita di chi gli sta accanto e contribuendo in modo tangibile al bene comune.

L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, con la presenza di associazioni del territorio, istituzioni e cittadini, a conferma del ruolo di spazio di condivisione che il PalaSì! sta assumendo nella città di Terni e non solo.

Il Salone Bazzani ha registrato il tutto esaurito, con posti in piedi e un pubblico attento, partecipe e coinvolto, un’affluenza che dimostra come la società senta sempre più il bisogno di confronto, approfondimento e riflessione su temi di valore collettivo. Anche l’attenzione mediatica è stata significativa, con la presenza delle telecamere RAI, un’opportunità per Terni e un riconoscimento della qualità degli eventi firmati PalaSì!.

Negli ultimi mesi, in quella che ha sempre più le sembianze di una nuova agorà, sono passate personalità di rilievo come Brunello Cucinelli, per il Premio “Io Sono Una Persona Per Bene”, Stefano Zamagni e accademici italiani esperti di economia, ambiente, impresa e filosofia del diritto, protagonisti della rassegna “I Dialoghi del Bene”. Un format che, evento dopo evento, ha consolidato la sua missione: ispirare, stimolare, impensierire.

Ma l’ex Palazzo delle Poste di Terni, oggi sede di Pagine Sì! S.p.A., è anche un luogo di aggregazione e di iniziative dal forte impatto identitario, basti pensare alla recente Festa della Ternana, una celebrazione che ha unito sport, passione e orgoglio cittadino, rafforzando il legame tra la squadra e la comunità.

Ora il PalaSì! si prepara ora ad accogliere un altro grande evento: FEGE – Festival del Giornalismo e dell’Editoria Emergente, in programma dal 27 al 30 marzo. Un appuntamento di caratura nazionale che coinvolgerà scuole, associazioni, istituzioni, giornalisti e professionisti della comunicazione, chiamati a confrontarsi su informazione, etica e nuovi linguaggi della narrazione, analizzando l’evoluzione della comunicazione e il ruolo che le nuove generazioni possono assumere nel panorama informativo di oggi e di domani.

Un iter di progetti, idee, visioni che nascono dall’esperienza di Sauro Pellerucci, la cui filosofia si basa su un principio chiaro: il successo deve tradursi in opportunità per il territorio e per le persone che lo vivono. Il progetto “Il Mondo delle Persone per Bene” ne è la testimonianza, un’iniziativa che si traduce in un libro e in un percorso orientato a costruire una società più consapevole e responsabile.

La visione di Pellerucci è pienamente condivisa dalla dirigenza di Pagine Sì! S.p.A., da lui fondata nel 1996 e oggi tra i principali player nazionali nella digitalizzazione di PMI, Pubblica Amministrazione e liberi professionisti.