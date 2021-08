I vigili del fuoco di Orvieto sono stati impegnati per gran parte del pomeriggio nell’opera di contenimento e spegnimento di un incendio che, dalle ore 15, era divampato in una zona ricca di vegetazione in località Cannicella.

Sul posto hanno operato due squadre a terra e due elicotteri, uno regionale e uno dei vigili del fuoco proveniente dalla Toscana.

A solo scopo precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni che si trovano vicine all’area dell’incendio.