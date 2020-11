La parlamentare umbra di Forza Italia, nonché coordinatrice regionale del partito, Catia Polidori, è stata oggetto di violenti insulti sulla sua pagina Facebook dopo che aveva scritto un post in cui chiedeva le dimissioni del Presidente della commissione antimafia, il grillino Nicola Morra.

Come si ricorderà nei giorni scorsi Morra , in una intervista, aveva affermato che i calabresi erano a conoscenza del fatto che Jole Santelli era una grave malata oncologica, ma l’hanno votata lo stesso così come hanno votato (è stato è il primo degli eletti) colui che è diventato presidente del consiglio della regione Calabria, il forzista Domenico Tallini, arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa.

CATIA POLIDORI

Dopo gli insulti a Jole Santelli, ai calabresi e ai malati oncologici, i grillini continuano ad accanirsi contro le donne. Leggete cosa hanno scritto sotto il mio post in cui chiedevo le dimissioni di Morra, censurato anche dalle trasmissioni Rai (che di certo non sono di destra). Il 25 novembre sarà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne…e se non è violenza questa!

In difesa dell’onorevole Polidori sono scese in campo Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini.

“Le violente offese sessiste alla collega ed amica Catia Polidori, rea di aver difeso la memoria di Jole Santelli, sono inaccettabili e ripugnanti, e il fatto che siano apertamente rivendicate sui social da sostenitori del Movimento Cinque Stelle le rende ancora più gravi. Esprimo tutta la mia vicinanza all’ onorevole Polidori, auspicando una pronta e collettiva presa di distanze del mondo politico da chi continua impunemente a seminare odio e violenza”. Ha scritto la presidente dei sentaori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.

“Catia Polidori fa un video su Facebook per chiedere, legittimamente, le dimissioni del presidente della Commissione Antimafia, e qualche leone da tastiera, invece di prendere le distanze da Morra e dalle sue affermazioni, attacca la nostra parlamentare. Gli insulti personali, ancor più se rivolti ad una donna, sono ingiustificabili e vanno condannati senza se e senza ma. Solidarietà a Catia”. E’ quanto scrive, invece, la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini