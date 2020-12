Questa mattina le prime somministrazioni del vaccino anti-covid confezionato dalla Pfizer-Biontech. Si sono sottoposti 4 Team vaccinali per un totale di 20 persone più operatori dell’ospedale di Spoleto e delle aziende sanitarie e ospedaliere di Perugia e Terni. Complessivamente 85 persone.

Nel pomeriggio sono stati vaccinati anche 17 ospiti e 3 operatori di una residenza protetta di Perugia, la “Santa Margherita”.

“Siamo fiduciosi nell” efficacia della campagna di vaccinazione anti-Covid ma questo non deve far venir meno nei prossimi mesi il senso di responsabilità e la

grande attenzione fin qui dimostrati da tutti gli umbri”, ha commentato Donatella Tesei, Presidente della giunta regionale dell’Umbria.

La Tesei ha rivolto “un ringraziamento agli operatori coinvolti per il lavoro che stanno svolgendo con grande professionalità anche in questa nuova fase così come in tutte le passate occasioni che li hanno visti in prima linea nella gestione di questa complessa emergenza sanitaria”.

Sull’argomento è intervenuto è anche il Presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta (Fratelli d’Italia).

“L’unica via d’uscita è il vaccino – ha scritto in un post su Facebook.