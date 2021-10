La Ternana va a Cremona e si troverà di fronte una squadra che ha sempre vinto o perso senza mai pareggiare ovvero la Cremonese. La compagine allenata da Fabio Pecchia ha un notevole potenziale offensivo a giudicare dai nomi che formano il pacchetto avanzato, ma il dato più significativo è quello che ha subìto solo 5 gol di cui 3 dal Perugia allo Zini.

Partita difficile sì, ma non proibitiva per le Fere che, però, devono dare il meglio di sè stesse ovvero giocare sì con grande aggressività ed intensità ma mettendo insieme tutto ciò con la qualità delle giocate che sono in grado di fare.

Tutto in alto mare sul fronte formazione o meglio tutto indecifrabile perché qualcuno dei rossoverdi non è al meglio della condizione come Defendi, Sorensen, Donnarumma e perché non è dato sapere se Lucarelli farà giocare la squadra con il 4-3-3 oppure tornerà al 4-2-3-1 schierando la squadra a specchio con la formazione di Pecchia. Ammesso, e non concesso, che il tecnico dei grigiorossi opti per uno schieramento con due centrocampisti.

È nostra convinzione, comunque, che il tecnico livornese opterà per il 4-3-3 con Iannarilli in porta; Ghiringhelli, Boben, Capuano, Martella; Agazzi, Proietti, Palumbo; Furlan o Partipilo, Pettinari, Falletti. Da non sottovalutare, però, le eventuali candidature di Partipilo e di Capone dal primo minuto.

Sul fronte opposto Pecchia non potrà disporre di due portieri, Carnesecchi e Alfonso, e di Strizzolo ed anche nel suo caso è difficile capire con quale modulo schiererà la sua squadra: 4-2-3-1 o 4-3-3?

Nel primo caso la formazione dovrebbe essere la seguente: Sarr; l’ex Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeria; Valzania, Castagnetti; Baez, Gaetano, Buonaiuto; Di Carmine mentre nel secondo in mediana potrebbe entrare il talentuoso Fagioli, con l’uscita dalla formazione iniziale di Gaetano.

L’arbitro dell’incontro che inizierà alle ore 14 è Francesco Cosso di Reggio Calabria, un esordiente con un precedente con le Fere ovvero la vittoria in esterna, a Teramo, con il punteggio di 4-2.

Ad assisterlo saranno Giuseppe Di Giacinto e Claudio Barone con Marco Monaldi come quarto uomo. Al Var Daniele Chiffi di Padova, proposto nei giorni scorsi come arbitro internazionale, e Davide Imperiale.

Quello di sabato sarà il settimo scontro tra rossoverdi e grigiorossi con la Ternana che non ha mai vinto allo Zini. Sarà l’occasione per sfatare il tabù?

La presentazione del match di Cristiano Lucarelli cliccando sul link qui sotto

IMG_2745