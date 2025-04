La Ternana Tip Power futsal ha strappato un punto sul campo del Cus Molise, a Campobasso, avversario diretto nella lotta salvezza.

Le cose non si erano affatto messe bene per la Ternana che ha subito in avvio di partita il gol del vantaggio dei padroni di casa siglato da Luquinhas.

La partita si è mantenuta però sul filo dell’equilibrio e i rossoverdi hanno acciuffato il meritato pareggio con un bellissimo gol di Giardini. Sul finale grande occasione per Arroyo che, però, da ottima posizione ha calciato a lato.

I molisani mantengono dunque 4 punti di vantaggio sulla Ternana a due giornate dal termine del campionato. La salvezza diretta è complicata, considerato anche che all’ultima giornata il Cus Molise ospiterà la Tombesi Ortona, ultimissima e senza vittorie.