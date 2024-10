L’associazione Orizzonti ha organizzato, giovedì pomeriggio all’hotel Valentino di Terni, una conferenza dal titolo ‘Orientamento e politiche attive a contrasto delle crisi aziendali e al sostegno del capitale umano’. L’evento ha avuto la partecipazione di personalità del mondo istituzionale e del lavoro, tra cui la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l’assessore regionale Paola Agabiti, Paolo Reboani (economista) e Maurizio Mirri di Assolavoro. La conferenza è stata moderata dal presidente dell’associazione Orizzonti, Daniele Nicchi, che ha guidato gli interventi su un tema di grande attualità e rilevanza. Il fulcro della discussione: il Programma G.O.L. (Garanzia occupabilità dei lavoratori), uno strumento chiave per migliorare l’occupabilità delle persone, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili. Il programma mira a sostenere la ripresa economica, favorendo la transizione verso un’economia sempre più green e digitale. Durante l’evento è stata affrontata anche la necessità di una politica attiva in ambito di gestione delle crisi aziendali, con il coinvolgimento di attori pubblici e privati. La presidente Tesei ha parlato di 250 milioni di euro a sostegno delle imprese umbre di cui 15 milioni al polo chimico di Terni. Durante l’evento è stata affrontata anche la necessità di una politica attiva in ambito di gestione delle crisi aziendali, con il coinvolgimento di attori pubblici e privati. La presidente Tesei ha parlato di 250 milioni di euro a sostegno delle imprese umbre di cui 15 milioni al polo chimico di Terni. L’assessore regionale Paola Agabiti durante il suo intervento ha parlando delle politiche attive, sottolineando l’aumento di 9 mila unità nel mondo del lavoro nel 2024. L’economista Paolo Reboani ha sottolineato l’importanza del capitale umano: le politiche attive calibrate sui bisogni delle persone saranno le sfide dei prossimi anni. Maurizio Mirri di Assolavoro ha spiegato come in Umbria il 35% dei lavoratori assunti dopo 18 mesi arrivano ad ottenere un contratto a tempo indeterminato. Ha concluso il suo intervento affermando che in Umbria ci sono 22 agenzie per il lavoro con 88 filiali accreditate all’erogazione dei servizi previsti della norma GOL. Durante l’incontro di Orizzonti si è discusso delle sinergie tra istituzioni, imprese e organizzazioni sociali per promuovere la riorganizzazione aziendale, il reskilling e la rioccupazione, con l’obiettivo di sostenere il capitale umano e fronteggiare le sfide del mercato del lavoro. Un focus sull’importanza dell’orientamento educativo e dell’accompagnamento al lavoro, con l’intento di sviluppare competenze trasversali che permettano ai cittadini di muoversi efficacemente nel contesto professionale e nella ricerca attiva di un impiego. Il presidente dell’associazione ‘Orizzonti’, Daniele Nicchi, ha chiuso l’incontro ringraziando tutti i partecipanti e soprattutto i relatori «per i loro interventi preziosi che hanno arricchito il dibattito su argomenti di grande rilevanza. Sono soddisfatto dell’evento – ha aggiunto – che ha permesso di discutere ampiamente del Programma G.O.L.