Dopo l’ordinanza che firmerà il ministro Speranza per il passaggio di 3 regioni alla fascia arancione e di 2 in quella gialla, l’Italia si colora così:

le regioni arancioni sono Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia.

Le regioni gialle sono: Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento.

Restano rosse: la Provincia autonoma di Bolzano, la Toscana, l’Abruzzo, la Campania e Valle d’Aosta.

Dunque in Umbria non cambia niente nonostante il netto miglioramento dell’RT che sceso ben sotto l’1 (a 0,75): bar e ristoranti restano chiusi e il coprifuoco resta in vigore dalle ore 22 alle ore 5 del mattino.

Ricordiamo che tutte le altre misure restrittive sono state prorogate fino al 6 dicembre dalla giunta regionale.

QUI L’ORDINANZA

ORDINANZA_30 novembre