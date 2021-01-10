Seguiamo in diretta la gara Ternana-Monopoli valida come 18^ del girone di andata del campionato di serie C girone C.
LE FORMAZIONI
TERNANA: IANNARILLI, KONTEK, BOBEN, SALZANO, PALUMBO, PROIETTI, PARTIPILO, VANTAGGIATO, FURLAN, RAICEVIC
A DISPOSIZIONE:VITALI, DAMIAN, FERRANTE, TORROMINO, RUSSO, SUAGHER, NDIR, ONESTI, PAGHERA, PERALTA, LAVERONE, BERGAMELLI
ALLENATORE CRISTAINO LUCARELLI
MONOPOLI: MENEGATTI, RIGGIO, GIOSA, NICOLETTI, TAZZER, PICCINNI, VASSALLO, PAOLUCCI, ZAMBATARO, SOLERI, STARITA
A DISPOSIZIONE: OLIVETO, MERCADANTE, GIORNO, ARENA, SALES, FUSCO, MARILUGNO, CURRARINO, SAMELE, LOMBARDO, GUIEBRE
ALLENATORE GIUSEPPE SCIENZA
L’ARBITRO E’ DI GRACI DI COMO
FISCHIO DI INIZIO ALLE ORE 17,30
BUONE NOTIZIE PER I ROSSOVERDI DA BARI. LA TURRIS HA IMPOSTO IL PAREGGIO AI PADRONI DI CASA (COME AVEVA FATTO PRIMA DI NATALE A TERNI).
BARI-TURRIS 1-1
IL BARI, AL MOMENTO, ACCORCIA SOLO DI 1 PUNTO IL SUO DISTACCO DALLA TERNANA (-5).
GARA INIZIATA
3°: COLPO DI TESTA DI PARTIPILO, BLOCCA MENEGATTI. PRIMA CONCLUSIONE VERSO LA PORTA AVVERSARIA DA PARTE DELLA TERNANA
5°: 0-0
SI GIOCA SOTTO LA PIOGGIA, IL CAMPO E’ PESANTE
7°: OCCASIONE TERNANA, FURLAN PER VANTAGGIATO DA BUONISSIMA POSIZIONE , ALTISSIMO
8°: RIGORE PER LA TERNANA
GOL TERNANA, VANTAGGIATO
IL RIGORE ERA STATO CONCESSO PER EVIDENTE FALLO DI MANO IN AREA DI RIGGIO SU CROSS DI FURLAN
LA REALIZZAZIONE DI VANTAGGIATO E’ IMPECCABILE. PORTIERE A SINISTRA E PALLA A DESTRA
TERNANA-MONOPOLI 1-0
15°: 1-0
20°:1-0
26°. FALLO DI BOBEN SU STARITA. CALCIO DI RIGORE PER IL MONOPOLI
BATTE STARITA, PALLA FUORI ALLA DESTRA DI IANNARILLI CHE AVEVA INTUITO LA DIREZIONE
SI RESTA SULL’1-0.
30°: 1-0
35°: 1-0
36°: PERICOLOSO COLPO DI TESTA DI RAICEVIC CHE SI PERDE DI POCO SUL FONDO
40°: 1-0
SI GIOCA ANCORA SOTTO LA PIOGGIA AL LIBERATI
42°: GIALLO PER PARTIPILO PER UNA EVIDENTE TRATTENUTA SU ZAMBATARO. PARTITPILO E’ IL PRIMO MMONITO DELLA PARTITA. FIN QUI SI E’ VISTO MOLTO POCO
43°: GOL DEL MONOPOLI
MISCHIA IN AREA RISOLTA DA UN TOCCO DI STARITA
TERNANA-MONOPOLI 1-1
PAREGGIO MERITATO DA PARTE DEI PUGLIESI
E’ FINITO IL PRIMO TEMPO SULL’1-1
SECONDO TEMPO
2°: OCCASIONISSIMA MONOPOLI, TAZZER SOLISSIMO SPEDISCE FUORI A DUE PASSI DA IANNARILLI
5°: 1-1
PIOVE SEMPRE PIU’ FORTE SUL LIBERATI
7°: GIALLO PER PICCINNI PER FALLO SU PROIETTI
8°: GIALLO PER DEFENDI PER FALLO SU PAOLUCCI
10°: 1-1
14°: SOSTITUZIONE MONOPOLI, FUORI STARITA, DENTRO CURRARINO
15°: 1-1
16°: GOL TERNANA
SINISTRO AL VOLO DI DEFENDI DAL LIMITE DELL’AREA SI INSACCA ALL’ANGOLINO BASSO ALLA DSTRA DI MENEGATTI
TERNANA-MONOPOLI 2-1
20°: 2-1
21°: DOPPIA SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI FURLAN E PARTITPILO, DENTRO SUAGHER E DAMIAN
25°: 2-1
25°: DOPPIA SOSTITUZIONE MONOPOLI FUORI VASSALLO E PICCINNI , DENTRO SAMELE E GIORNO
27°: RIGORE PER IL MONOPOLI
CALCIA GIORNO, ALTISSIMO
IL PENALTY ERA STATO CONCESSO PER UN FALLO DI MANO IN AREA DI SALZANO
E’ IL SECONDO RIGORE FALLITO DAL MONOPOLI
IL PUNTEGGIO RESTA SUL 2-1 PER LA TERNANA
30°: 2-1
30°: SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI VANTAGGIATO, DENTRO FERRANTE
35°: 2-1
36°: DOPPIA SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI PALUMBO E SALZANO, DENTRO LAVERONE E PAGHERA
37°: DOPPIA SOSTITUZIONE MONOPOLI, FUORI TAZZER E RIGGIO , DENTRO GUIEBRE E LOMBARDO
40°: 2-1
41°: DESTRO AL VOLO DI LOMBARDO DI POCO A LATO. MONOPOLI ANCORA VIVO
45°: 2-1
4 MINUTI DI RECUPERO
46°: 2-1
47°: 2-1
48°: 2-1
49°: 2-1
LA TERNANA HA BATTUTO, SOFFRENDO TANTISSIMO, IL MONOPOLI.