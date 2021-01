Seguiamo in diretta la gara Ternana-Monopoli valida come 18^ del girone di andata del campionato di serie C girone C.

LE FORMAZIONI

TERNANA: IANNARILLI, KONTEK, BOBEN, SALZANO, PALUMBO, PROIETTI, PARTIPILO, VANTAGGIATO, FURLAN, RAICEVIC

A DISPOSIZIONE:VITALI, DAMIAN, FERRANTE, TORROMINO, RUSSO, SUAGHER, NDIR, ONESTI, PAGHERA, PERALTA, LAVERONE, BERGAMELLI

ALLENATORE CRISTAINO LUCARELLI

MONOPOLI: MENEGATTI, RIGGIO, GIOSA, NICOLETTI, TAZZER, PICCINNI, VASSALLO, PAOLUCCI, ZAMBATARO, SOLERI, STARITA

A DISPOSIZIONE: OLIVETO, MERCADANTE, GIORNO, ARENA, SALES, FUSCO, MARILUGNO, CURRARINO, SAMELE, LOMBARDO, GUIEBRE

ALLENATORE GIUSEPPE SCIENZA

L’ARBITRO E’ DI GRACI DI COMO

FISCHIO DI INIZIO ALLE ORE 17,30

BUONE NOTIZIE PER I ROSSOVERDI DA BARI. LA TURRIS HA IMPOSTO IL PAREGGIO AI PADRONI DI CASA (COME AVEVA FATTO PRIMA DI NATALE A TERNI).

BARI-TURRIS 1-1

IL BARI, AL MOMENTO, ACCORCIA SOLO DI 1 PUNTO IL SUO DISTACCO DALLA TERNANA (-5).

GARA INIZIATA

3°: COLPO DI TESTA DI PARTIPILO, BLOCCA MENEGATTI. PRIMA CONCLUSIONE VERSO LA PORTA AVVERSARIA DA PARTE DELLA TERNANA

5°: 0-0

SI GIOCA SOTTO LA PIOGGIA, IL CAMPO E’ PESANTE

7°: OCCASIONE TERNANA, FURLAN PER VANTAGGIATO DA BUONISSIMA POSIZIONE , ALTISSIMO

8°: RIGORE PER LA TERNANA

GOL TERNANA, VANTAGGIATO

IL RIGORE ERA STATO CONCESSO PER EVIDENTE FALLO DI MANO IN AREA DI RIGGIO SU CROSS DI FURLAN

LA REALIZZAZIONE DI VANTAGGIATO E’ IMPECCABILE. PORTIERE A SINISTRA E PALLA A DESTRA

TERNANA-MONOPOLI 1-0

15°: 1-0

20°:1-0

26°. FALLO DI BOBEN SU STARITA. CALCIO DI RIGORE PER IL MONOPOLI

BATTE STARITA, PALLA FUORI ALLA DESTRA DI IANNARILLI CHE AVEVA INTUITO LA DIREZIONE

SI RESTA SULL’1-0.

30°: 1-0

35°: 1-0

36°: PERICOLOSO COLPO DI TESTA DI RAICEVIC CHE SI PERDE DI POCO SUL FONDO

40°: 1-0

SI GIOCA ANCORA SOTTO LA PIOGGIA AL LIBERATI

42°: GIALLO PER PARTIPILO PER UNA EVIDENTE TRATTENUTA SU ZAMBATARO. PARTITPILO E’ IL PRIMO MMONITO DELLA PARTITA. FIN QUI SI E’ VISTO MOLTO POCO

43°: GOL DEL MONOPOLI

MISCHIA IN AREA RISOLTA DA UN TOCCO DI STARITA

TERNANA-MONOPOLI 1-1

PAREGGIO MERITATO DA PARTE DEI PUGLIESI

E’ FINITO IL PRIMO TEMPO SULL’1-1

SECONDO TEMPO

2°: OCCASIONISSIMA MONOPOLI, TAZZER SOLISSIMO SPEDISCE FUORI A DUE PASSI DA IANNARILLI

5°: 1-1

PIOVE SEMPRE PIU’ FORTE SUL LIBERATI

7°: GIALLO PER PICCINNI PER FALLO SU PROIETTI

8°: GIALLO PER DEFENDI PER FALLO SU PAOLUCCI

10°: 1-1

14°: SOSTITUZIONE MONOPOLI, FUORI STARITA, DENTRO CURRARINO

15°: 1-1

16°: GOL TERNANA

SINISTRO AL VOLO DI DEFENDI DAL LIMITE DELL’AREA SI INSACCA ALL’ANGOLINO BASSO ALLA DSTRA DI MENEGATTI

TERNANA-MONOPOLI 2-1

20°: 2-1

21°: DOPPIA SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI FURLAN E PARTITPILO, DENTRO SUAGHER E DAMIAN

25°: 2-1

25°: DOPPIA SOSTITUZIONE MONOPOLI FUORI VASSALLO E PICCINNI , DENTRO SAMELE E GIORNO

27°: RIGORE PER IL MONOPOLI

CALCIA GIORNO, ALTISSIMO

IL PENALTY ERA STATO CONCESSO PER UN FALLO DI MANO IN AREA DI SALZANO

E’ IL SECONDO RIGORE FALLITO DAL MONOPOLI

IL PUNTEGGIO RESTA SUL 2-1 PER LA TERNANA

30°: 2-1

30°: SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI VANTAGGIATO, DENTRO FERRANTE

35°: 2-1

36°: DOPPIA SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI PALUMBO E SALZANO, DENTRO LAVERONE E PAGHERA

37°: DOPPIA SOSTITUZIONE MONOPOLI, FUORI TAZZER E RIGGIO , DENTRO GUIEBRE E LOMBARDO

40°: 2-1

41°: DESTRO AL VOLO DI LOMBARDO DI POCO A LATO. MONOPOLI ANCORA VIVO

45°: 2-1

4 MINUTI DI RECUPERO

46°: 2-1

47°: 2-1

48°: 2-1

49°: 2-1

LA TERNANA HA BATTUTO, SOFFRENDO TANTISSIMO, IL MONOPOLI.