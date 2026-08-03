Ci ha fatto un post accanito, sottolineando la questione dei parcheggi a Narni Scalo e di come spesso non è davvero un problema di spazi ma di inicviltà.

“Non è questione di controlli, di multe o di non ci sono i parcheggi. È semplicemente educazione, altruismo e buon senso. Mi ci sono rigirato, fermato e sceso per fare questa foto, perché merita. Racchiude il problema alla base di ogni cosa: il troppo egoismo. Non si può definire altrimenti, forse non si vede bene dalla foto ma a sinistra è pieno di parcheggi e nonostante questo si sono dovuti fermare in mezzo alla strada ad intralciare il traffico e per cosa? Per risparmiare un minuto della loro vita? E mi domando quel minuto così prezioso come sarà stato impegnato? Salvando il mondo? Chi può dirlo! Sicuramente è una sciocchezza, però Dio è nei particolari e questo episodio racchiude tutto. Perché le strade non sarebbero piene di rifiuti se le persone non buttassero tutto per terra e le persone non dovrebbero fare lo slalom tra le macchine se si parcheggiasse correttamente. Perché se tutti usassero il buon senso non esisterebbero le leggi, però purtroppo non è così… Quello che possiamo fare è essere un po’ più altruisti in ogni piccola azione di ogni nostra giornata, spendendo un minuto in più per il prossimo.