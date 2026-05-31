31 maggio e 3 giugno due date importanti sul calendario della “Rigatteria d’Arte e Mestieri” diretta da Maria Vittoria Cozzella visto che andranno in scena al teatro Secci i frutti del lavoro svolto in sei mesi di attività con bambini, ragazzi, e adulti. Sono stati impegnati diversi insegnanti di grande professionalità. Il primo spettacolo che andrà in scena è quello del pomeriggio odierno in cui saranno impegnati i ragazzi in uno spettacolo scritto da Maria Vittoria Cozzella dal titoli ” Good Morning Mondo “. Alle 21,30 poi, andrà in scena “Fast Food, Fast Love“, tre atti di Maria Vittoria Cozzella con le coreografie di Romana Sciarretta. Lo spettacolo ruota attorno a uno speed date e alle assurde evoluzioni sentimentali e relazionali dei personaggi che ne prenderanno parte.

Il 3 giugno alle 18 il gruppo dei bambini dai 7 ai 9 anni porterà in scena “GreaseKidz”, una rivisitazione comica e teatrale del celebre film “Grease”, con le coreografie di Romana Sciarretta. Alle 21,00 andrà in scena “Maria Mon Amour”, spettacolo originale scritto da Mariavittoria Cozzella e interpretato dagli allievi del quarto anno.

Maria Vittoria Cozzella presenta gli spettacoli in programma al Secci.